Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Turizmcilere Eskişehir\'i Tanıttı

Yerel

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerli ve yabancı sektör temsilcileri ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) yetkilileri, turizmcileri Eskişehir'e davet etti.

Her yıl binlerce sektör profesyoneline ev sahipliği yapan ve bu yıl 27'nci kez düzenlenen EMITT, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Fuarda, EBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü yetkilileri de yer alarak Eskişehir'i tanıttı.

Büyükşehir yetkilileri, yerli ve yabancı sektör temsilcileri ile yaptıkları yüz yüze görüşmelerde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir'e davet mesajını iletti.