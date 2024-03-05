Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi Sağlıkta Farkındalık Seminerleri düzenledi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi Sağlıkta Farkındalık Seminerleri düzenledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen Sağlıkta Farkındalık Seminerleri kapsamında '4 Mart Dünya Obezite Günü' dolayısıyla bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

05.03.2024 14:14  Güncelleme: 15:12
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen Sağlıkta Farkındalık Seminerleri kapsamında "4 Mart Dünya Obezite Günü" dolayısıyla bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında Acıbadem Eskişehir Hastanesi ile birlikte düzenlediği Sağlıkta Farkındalık Seminerleri devam ediyor.

4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Turgut Özakman Sahnesi'nde düzenlenen seminerin moderatörlüğünü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Erdal Yavuz yaptı.

Seminerde Acıbadem Eskişehir Hastanesi doktorlarından Endokrinoloji, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Deniz Gökalp "Obezitede Güncel Yaklaşımlar", Genel Cerrahi Dr. Tolga Hüner "Obezitede Cerrahi Yaklaşımlar", Diyetisten Ayşegül Akkaya Erden ise "Obezitede Beslenme" konularında sunum ve konuşmalarını yaptılar.

Uzmanlar, dünya genelinde insanlığın obeziteden kaynaklı büyük sağlık sorunları ile mücadele ettiğini hatırlatarak sağlıklı bir yaşam için beslenmeye dikkat edilmesi ve haraketli bir yaşam tarzına dikkat çektiler. Seminerde vatandaşların merak ettiklerine yanıt bulduğu soru-cevap bölümü sonrası Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Erdal Yavuz tarafından Prof. Dr. Deniz Gökalp, Dr. Tolga Hüner ve Dyt. Ayşegül Akkaya Erden'e seminere sundukları katkı nedeniyle teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi Sağlıkta Farkındalık Seminerleri düzenledi - Son Dakika

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