Eskişehir Büyükşehir'in Bilim Deney Merkezi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir'in Bilim Deney Merkezi'ne Yoğun İlgi

16.06.2022 14:13
Eskişehir Büyükşehir'in Bilim Deney Merkezi'ne Yoğun İlgi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 yılında hizmete açtığı Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladı. Başkan Yılmaz Büyükerşen, “Çocuklarımızın, gençlerimizin bilime olan ilgisi ve sevgisi umutlarımı bir kat daha artıyor” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılında hizmete açtığı Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladı. Başkan Yılmaz Büyükerşen, "Çocuklarımızın, gençlerimizin bilime olan ilgisi ve sevgisi umutlarımı bir kat daha artıyor" dedi.

Çocukların erken yaşta bilim ile tanışmasını ve her yaştan bireyin bilime ilgi duymasını amaçlayan, Türkiye'nin ilk interaktif bilim ve deney merkezi olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ile Sabancı Uzay Evi, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

"Şehir Eğitir" mottosu ve 2012 yılında "Gelecek Eskişehir'den geçecek" sloganıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı'nda açılan Bilim Deney Merkezi, geçen 10 yıllık süreçte her yıl artan ziyaretçisi ile dikkatleri üzerine çekti. Merkez, ağırladığı 1 milyona yakın ziyaretçisine bilimi sevdirmek için çok sayıda etkinliğe imza attı.

Yaz dönemine yoğun bir giriş yapan dönemde Eskişehir Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'ni 5 aylık süreçte şehir içi, şehir dışı ve yurt dışından bilim turları, uzay evi gösterimleri, söyleşiler ve atölye programlarına katılmak üzere 33 bin 541 misafir ziyaret etti.

5 aylık dilimde Bilim Deney Merkezi 22 bin 180, Uzay Evi ise 11 bin 361 ziyaretçi ağırladı. Yaz döneminde de çok sayıda atölye düzenleyecek ve çevrimiçi etkinliklerine de devam edecek olan Bilim Deney Merkezi, çocuklara bilimi sevdirmek, yetişkinler için farkındalık yaratmak için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir" sözünü hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Bu tesisi çocuklarımızı erken yaşlarda bilim ve fen kuralları ile tanıştırmak için kurduk. İnanıyoruz ki, onlara yapılan yatırım en verimli yatırımdır. Küçük yaştaki çocuklarımız, üniversiteli gençler ve her yaştan vatandaşımız merkezimizi ziyaret ediyor. Burada çok değerli bilgiler ediniyorlar. Özellikle bilimin küçük yaşta sevdirilmesini çok önemsiyorum. Çocuklarımızın bilime olan ilgisi umutlarımı bir kat daha artıyor. Bu ilgiyi gördükçe geleceğimizin mühendisleri, doktorları, mimarları, pilotları, öğretmenleri işte buradalar diyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir'in Bilim Deney Merkezi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

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