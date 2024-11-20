Eskişehir'de 123 Çocuk Eğitime Kazandırıldı

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Eskişehir Valiliğince 1 ile 6 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda dilendiği tespit edilen 197 çocuktan 123'ü eğitime kazandırıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy talimatı ile il genelinde dilendirilen ve çalıştırılan çocuklarla alakalı çalışmalar devam ediyor. İl müdürlüklüleri ve müftülük tarafından farklı alanlarda Eskişehir Valiliği himayesinde 1 ile 6 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmaların rakamları 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebi ile paylaşıldı. Sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz kalan çocukların korunması hakkında genelge kapsamında 2 bin 497 uygulama ve 216 adet 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar soncunda 197 dilendirilen çocuk tespit edildi. 64'ü kız, 133'ü erkek olan toplam 197 çocuk dilenciden; 31'i okulöncesi, 63'ü ilkokul, 82'si ortaokul, 21'inin ise lise çağında olduğu tespit edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan 20 kursa toplamada 94 çocuk katılım gösterdi. 101 çocuğa sağlık taraması yapılırken, 42 haneye ekonomik destek sağlandı. Çalışmalar kapsamında 20 çocuğa koruyucu tedbir uygulanırken 123 çocuk eğitime geri kazandırılıp, 126 adet hane ziyareti gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR