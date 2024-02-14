Eskişehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 9 çift evlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 9 çift evlendi

Eskişehir\'de 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde 9 çift evlendi

Eskişehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen 9 çift, Tepebaşı Belediyesi Nikah Salonu'nda hayatlarını birleştirdi. Evlilik tarihlerini unutulmaz ve sembol bir tarih olmasını isteyen çiftler, özel günde nikahlarını kıydırdı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, çiftlere hediyesini nikah memurları aracılığıyla ulaştırdı.

14.02.2024 15:21  Güncelleme: 15:28
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Eskişehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen 9 çift, Tepebaşı Belediyesi Nikah Salonu'nda hayatlarını birleştirdi.

Evlilik tarihlerini unutulmaz ve sembol bir tarih olmasını isteyen 9 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek için Tepebaşı Belediyesine başvurdu. Anlamlı günde 'evet' diyerek dünya evine giren çiftlerin mutluluğu adeta görülmeye değerdi. Özel günde nikahlarını kıydıran çiftlere, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç hediyesini nikah memurları aracığıyla ulaştırdı.

9 çiftten biri olan Ahmet Oflaz ve Elif Bilir, 14 Şubat tarihinde hayatlarını birleştirirken, mutlulukları adeta gözlerinden okundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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