Eskişehir'de 2026 üçüncü dönem sonunda 462 projenin 70'i tamamlandı, 270'i sürüyor - Son Dakika
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Eskişehir'de 2026 üçüncü dönem sonunda 462 projenin 70'i tamamlandı, 270'i sürüyor

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Eskişehir\'de 2026 üçüncü dönem sonunda 462 projenin 70\'i tamamlandı, 270\'i sürüyor
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Eskişehir'de 2026'nın dördüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı. Vali Yılmaz, üçüncü dönem sonu itibarıyla 462 projenin 70'inin tamamlandığını, 270'inin sürdüğünü ve 103 projeye başlanacağını açıkladı.

Eskişehir'de 2026 yılının dördüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Yılmaz, 2026 yılı üçüncü dönem sonu itibarıyla yapılan çalışmalara değindi. Kamu yatırımlarının il düzeyinde uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yılmaz, "İlimizdeki kamu yatırımlarının 2026 yılı üçüncü dönem sonu itibarıyla genel durumlarına baktığımızda 462 adet proje yer almaktadır. İLYAS (İl Yatırım Takip Sistemi) verilerine göre ilimizde çeşitli sektörlerde yapılan ve yapılması planlanan 462 projenin 70'i tamamlanmış, 270'i devam etmekte olup 15'i ihale aşamasında, 103 adet projeye de başlanacaktır. Toplantıda özellikle koordinasyon gerektiren sorun ve ihtiyaçların gündeme getirilmesi önem taşımakta olup kurumlarımızın toplantıda alınan kararların çözümlenmesi hususunda da gerekli itinayı göstermeleri gerekmektedir. Yapılan yatırımların Eskişehir'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantı, kurul üyelerinin yaptığı sunumların akabinde sona erdi.

Kaynak: İHA
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