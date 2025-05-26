Eskişehir'de 23 Yeni Okul Açıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 23 Yeni Okul Açıldı

26.05.2025 18:41
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Eskişehir'de son 2 yılda 23 yeni okul açıldı, 12 okul inşaatı devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu açıldı.

Eskişehir'de son 2 yıl içerisinde 23 yeni okul yapıldı, 12 okul inşaatı ise devam ediyor

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nun açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, son 2 yıl içerisinde şehre toplam 23 okul ile 403 sınıf kazandırıldığını ve 12 okul inşaatının da devam ettiğini açıkladı.

Açılış törenine katılan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u öğrenciler okul bahçesinde karşıladı. Vali Aksoy, kendisine çiçek takdim eden öğrencilere hediyeler verdi. Açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"Son 2 yıl içerisinde şehrimize toplam 23 okul ile 403 sınıf kazandırılmıştır"

Açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, "2012 yılında açılışı yapılan okulumuz Fatih Anadolu Lisesi'nin boşalttığı Devlet Demiryolları'na ait binada eğitim-öğretime devam ederken, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başında bu yeni binasına taşınmıştır. Güzel bir tevafukla açılışını Fetih Haftası'nda açılışını yaptığımız Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu binası 24 sınıftır. Ayrıca, bina içerisinde bilişim teknolojileri ve fen laboratuvarları, rehberlik servisi, kütüphane, destek eğitim odası, çok amaçlı salon, beden eğitim salonu, kız ve erkek mescidi, İngilizce dil odası ile kantin bulunmaktadır. Son 2 yıl içerisinde şehrimize toplam 23 okul ile 403 sınıf kazandırılmıştır. Şu anda ise 12 ayrı okul inşaatımızda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu inşaatlar bittiği zaman 144 sınıf daha ilimize kazandırılmış olunacaktır. Ayrıca, bakanlığımızın 2025 yılı yatırım programı çerçevesinde; ilimize 7 okul, 1 atölye binası, 100 kişilik bir pansiyon binası, 200 kişilik bir kongre merkezi ve 1 spor salonu yapılması da planlanmaktadır" dedi.

"İlimizde çok sayıda yeni okul yapımıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Konuşmasında, açılışın hayırlı olması temennisinde bulunan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise şunları söyledi:

"Eğitim en önem verdiğimiz alanların başında geliyor. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmeleri ve geleceğe hazırlanması konusunda büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimin en önemli unsurlarından birisi de tabii ki öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ama bu eğitim-öğretimin verildiği okulların fiziki mekanları da oldukça önemlidir. Fiziki mekanların iyileştirilmesi konusunda biraz önce İl Milli Eğitim Müdürümüzün de belirttiği üzere, ilimizde çok sayıda yeni okul yapımıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızı daha iyi bir fiziki ortamda. Bu okulumuz ilk açıldığında Devlet Demiryolları'nın arazisi üzerindeki bir binada eğitime başlamıştı. Fiziki olarak bu okul tamamlandığında kendi binasına kavuştu ve burada eğitim vermeye devam edecek. Devlet Demiryolları'nın arazisini de okul ve eğitim alanı olmak üzere Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile görüşerek milli eğitime kazandırdık. Orada da önümüzdeki süreçte mevcut bina yıkılıp yerine yeni bir bina yapılmak suretiyle bir okul daha milli eğitime kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde hazırlanması adına yoğun bir gayret içinde çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz."

Açılış etkinliğinde öğrencilerin sunduğu şiir gösterileri, müzik konserleri ve okunan ilahiler büyük beğeni topladı. Etkinlik, Vali Hüseyin Aksoy'un öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiği kurdele kesimiyle sona erdi. Açılışın ardından Vali Aksoy'un okulun içerisinde incelemelerde bulunması ve öğretmenler ile öğrencilerle sohbet etmesinin ardından açılış töreni sona erdi.

Programa Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Kalın, İl Müftüsü Muharrem Gül ve diğer protokol üyeleri katılım sağladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de 23 Yeni Okul Açıldı - Son Dakika

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