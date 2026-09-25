Eskişehir'de 73 yaşındaki Metin Kaplan, 4 yaşından beri eğitim almadan resim yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de 73 yaşındaki Metin Kaplan, 4 yaşından beri eğitim almadan resim yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de 73 yaşındaki Metin Kaplan, 4 yaşından beri eğitim almadan resim yapıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 73 yaşındaki emekli öğretmen Metin Kaplan, 4 yaşından beri eğitim almadan resim yapıyor. Açık havada resim yapan Kaplan, yanına gelen çocuklarla eğitim üzerine sohbet ediyor ve herkesin bir sanat dalıyla ilgilenmesini öneriyor.

Eskişehir'de yaşayan 73 yaşındaki emekli öğretmen Metin Kaplan, çocukluk yıllarında hiç bir eğitim almadan başladığı resim sanatına bugün de devam ederek açık havada sanatını icra ediyor.

Emekli ilkokul öğretmeni olan Kaplan, açık havada yaptığı resimler ile çevredeki vatandaşların ilgisini çekiyor. Resim sanatına yaklaşık 4 yaşında başladığını belirten Kaplan, bu alanda hiç bir eğitim almadığını, ancak birçok sergilere giderek oradaki eserleri uzun süre incelediğini söyledi. Metin Kaplan, yaptığı tabloları görüp ilgisini çeken küçük çocuklarla eğitimle alakalı sohbetlerde bulunduğunu anlatarak, herkesin bir sanat dalıyla ilgilenmesi gerektiğini düşündüğü tavsiyesinde bulundu.

"Çocukluktan beri resmi bırakmadım"

Açık havada yaptığı resimleri keyif alarak sürdürdüğünü belirten Kaplan, "Resme çocukluk yaşlarında itibaren başladım. Hemen hemen 4 yaşlarımdan itibaren resim yapıyorum. Ailenin desteği muhakkak önemli ama çocukken bir "aferin" demeleri bile yeterli oluyor. Çocukluktan beri resmi bırakmadım. Eğitim almadım ama Ankara'da Öğretmen Okulunda okurken sergileri hemen hemen hiç kaçırmazdım. Zafer Pasajı'nda sergiler olurdu. O zaman kaliteli, güzel sergiler olurdu; yurt içi, yurt dışından gelen ressamların. Onların resimlerini hayranlıkla izler, nasıl yaptıklarını seyrederdim. Bazen bir tablonun başında yarım saat seyrettiğim ve incelediğim olmuştur. Önceden bir atölyem vardı. Atölyede yaz ve kış çalışıyorduk. Fakat kiralar artınca sürdüremedik. Ama bu durumdan rahatsız değilim. Hatta 'Keşke kışın atölyede çalışsaydım da yazın hep burada çalışsaydım' dedim. Açık havada çalışmanın keyfi ve zevki bir başka. Zaten güzelliği de orada" dedi.

"Sanat insanın ruhunu inceltiyor"

Konuşmasına devam eden Metin Kaplan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her yaş grubundaki vatandaşların tepkileri çok güzel. İlkokul öğretmenliğinden emekli oldum. Çocukları severim. Yaptığım resimleri görüp ilgisini çeken çocuklar zaman zaman yanıma gelirler. Onlarla konuşuruz. Öğretmenlik de öyle emekli olmakla bitmez. Çocuklar gelince eğitimle ilgili küçük konuşmalarımız oluyor. Her yaşta ki vatandaşlarla selamlaşıyoruz. Açık havada çalışmak ayrı bir avantaj. Hangi sanat dalı olursa olsun bir sanatla ilgilenmek lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü sanat insanın ruhunu inceltiyor. O bakımdan sanatla ilgilenen insanlar güzel düşüncelere sahip oluyor. Bu nedenle ister müzik olsun, kendi kabiliyetine ve ilgisine göre bir şeylerle meşgul olmak insanın kendisini rahatlatır. Mesela resim yapan insan hep tabloda böyle güzel bir şeyler yapar ya, baktığında da hep güzelliği arar ve baktığında güzelliği görür. Hatta resme bakmayı ve görmeyi öğretir. Çoğu kişinin görmediğini resimle uğraşan kişi görür, hatta o güzelliği görür."

Kaynak: İHA
Kültür SanatMetin KaplanEskişehirYerelSanatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Bozkurt’ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü Bozkurt'ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim
Mersin Tarsus’ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Katz’dan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözler Türkiye’den peş peşe tepki Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki
Netanyahu’nun New York’ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı
11:26
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı İstenen rakama bakın
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın
11:25
Buket Tekışık’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Buket Tekışık'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
10:11
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
10:07
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, “acil çağrı“ sonrası Suudi Arabistan’a gidiyor
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, "acil çağrı" sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 11:38:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 73 yaşındaki Metin Kaplan, 4 yaşından beri eğitim almadan resim yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei