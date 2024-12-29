Eskişehir\'de Ahşap Ürünlere İlgi Artıyor

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Eskişehir'de farklı ağaç türlerini kullanıp, ahşap ürünleri yapan Ceren Yavuz, vatandaşların son zamanlarda bu tarz eşyalara ilgisinin arttığını belirtti.

Eskişehir'de yaklaşık 2 yıldır kendi atölyelerinde ahşap ürünler yapan Ceren Yavuz, kiraz, dişbudak ve ceviz ağaçlarından yararlanarak eşyalar yaptıklarını söyledi. Yavuz, vatandaşların son zamanlarda bu ürünlere olan ilgisinden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Bir ürünü hazırlamanın yaklaşık 4 saat sürdüğünü ifade eden Yavuz, "2 yıldır bu işle uğraşıyorum, hepsini kendimiz yapıyoruz. Ustalarımızla birlikte atölyemizde işleme, kesim ve baskı işlemlerini uyguluyoruz. Her üründe farklı ağaçlardan yararlanıyoruz. Kiraz, dişbudak, ceviz ağaçlarından faydalanıyoruz. Sonra satışa hazır hale getirip, stantlarda vatandaşlara sunuyoruz. Bir ürünü hazırlamamız yaklaşık 4 saat sürüyor. Dekor ürünlerimizi üretmemiz 1 günü alıyor. Genelde ürünlerimiz 350 lira civarından başlıyor. Özel tasarım ürün olunca fiyatlarımızda değişiklik olabiliyor. Ağaç ürünlerimize ilgi son zamanlarda çok daha fazla arttı. Vatandaşların ağaç ürünlerine olan ilgisinden gayet memnunuz. Bu ürünlerin dikkat çekici olması bizleri de mutlu ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR