Eskişehir'de Arama Kurtarma Sertifikaları Verildi

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Arama kurtarma eğitimini tamamlayan 446 kişiye sertifika

Eskişehir'de bulunan 20 firma ve 2 üniversitenin yüzlerce personel 5 ay yoğun bir tempoda eğitildi

AFAD Eskişehir İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun:

Eğitimlerimizde, temel bilgiler, kullandığımız ekipmanların tanıtımı ve enkaza giriş teknikleri ve yaralı alma teknikleri yer aldı"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar:

"Ekiplerimizin böyle bir rol üstlenmesi son derece kıymetli"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy:

"Yapılan çalışma, afetlere hazırlık ve risk azaltma konusunda bölgeye örnek teşkil edecektir"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Eskişehir Arama Kurtarma Ekipleri Projesi' çerçevesinde 20 özel sektör firmasında ve 2 üniversitede çalışan, arama kurtarma eğitimini tamamlamış 446 kişiye, sertifika teslimi gerçekleştirildi.

Eskişehir'de meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesinin arttırılması için Eskişehir Valiliği tarafından örnek bir projeye imza atıldı. Proje çerçevesinde, kentte bulunan ve 250'den fazla personeli olan işletmelerde arama kurtarma ekipleri oluşturuldu. Proje içinde yer almak isteyen firma ve üniversitelerden çalışıp gönüllü olarak katılım sağlayan 446 kişiye, Eylül-Kasım ayları içinde arama kurtarma eğitimi verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan personeller, düzenlenen programla sertifikalarını aldı. Programa, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, protokol üyeleri ve kurum personelleri katıldı.

Ayrıca programda, çeşitli derneklerin 91 arama kurtarma personeline, AFAD akreditasyon armaları takıldı.

"Yaklaşık 5 aylık süreç içerisinde yoğun bir tempoda bu eğitimleri gerçekleştirdik"

Programda konuşan AFAD Eskişehir İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, "Firmalarımızı ziyaret ederek, birebir görüşerek bu projenin çerçevesini kendilerine izah ettik. Bunun sonucunda bir eğitim programı hazırladık. Üç gün 3 gün ve alternatif olarak 5 gün almak isteyen firmalarımıza da 5 gün şeklinde eğitim programımızı oluşturduk. Eğitimlerimiz içeriği temel bilgilerin yer aldığı, kullandığımız ekipmanların tanıtımı ve bunun dışında enkaza giriş teknikleri ve enkazdan yaralı alma teknikleri şeklinde eğitimimizin içeriği belirlendi. Yaklaşık 5 aylık süreç içerisinde yoğun bir tempoda bu eğitimleri gerçekleştirdik. Sonuç olarak bugün burada 20 firma ve 2 üniversiteden ekiplerimizin 446 personele sertifikalarını, katılım belgelerini ve firma temsilcilerinin plaketlerini takdim edeceğiz" dedi.

"Ekiplerimizin böyle bir rol üstlenmesi de son derece kıymetli"

Özel sektör ve üniversite personellerinin arama kurtarma sertifikalarını aldıkları programda konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü olarak risk azaltmadan açıkçası sorumlu bir kişi olarak da tek temennim sizlere böyle büyük afetlerde görev düşmemesi. Ama ne yazık ki ülkemize baktığınızda işte böyle güzel bir coğrafyanın da karşılığında birtakım doğa kaynaklı afetlere yatkınlığı var. Bir yandan deprem, diğer yandan sel, çok farklı farklı afetlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla bu hazırlık çok önemli ama diğer yandan da aslında olağan zamanlarda, normal zamanlarda, bir yandan eğitimlerinizi alırken diğer yandan da afet farkındalığını bizim çok daha üst seviyeye çıkartmamız gerekiyor. Bu anlamda da özellikle bu STK'larımızın, bu ekiplerimizin böyle bir rol üstlenmesi de son derece kıymetli olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Yapılan çalışma, afetlere hazırlık ve risk azaltma konusunda bölgeye örnek teşkil edecektir"

Proje çerçevesinde oluşturulan ekiplerin risk azaltma konusunda bölgeye örnek teşkil edeceğini belirten Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Afetlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek ve toplumun güvenliğini sağlamak adına, direnci yüksek bir sistem kurmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Afet riskini anlamak, risk yönetimini güçlendirmek, dirençlilik için risk azaltmaya yatırım yapmak ve afete hazırlık çalışmalarını etkili bir şekilde yürütmek, bugünkü çabalarımızın temelini oluşturmaktadır. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde, afet riskleri de artmaktadır. İşte bu noktada, Organize Sanayi Bölgemizde oluşturulan arama kurtarma ekiplerimiz, sadece hızlı ve etkin müdahale kapasitesiyle değil, aynı zamanda afetlere hazırlık ve risk azaltma konusunda bölgeye örnek teşkil edecektir."