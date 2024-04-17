Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Eskişehir\'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Eskişehir'de yapılan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi ve alınması gereken tedbirler konuşuldu. Toplantıya Vali Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve diğer yetkililer katıldı.

17.04.2024 09:53
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Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Eskişehir'de her çeşit bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar, mücadelenin geldiği nokta ve alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmeler yapılacağını kaydeden Vali Hüseyin Aksoy, uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve güvenlik birimleri tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda, kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında sunumlar yaptı. Daha sonra uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum, mevcut risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler, sorunlar ve alınması gerekli tedbir ve yapılması gereken faaliyetler görüşülerek sonrası için yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındı. Toplantıya Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri ve kurul üyeleri katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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