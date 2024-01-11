Eskişehir\'de başıboş çocuklar çarşıdaki dükkanları yağmalıyor

Bu çocuklar herkesi bıktırdı

Çarşıdaki dükkanları kaşla göz arasında yağmalıyorlar

Ali Kaplaner:

"Cahilin masrafı çoktur, eğitimli insanın masrafı yoktur"

Vedat Çabukoğlu:

"Çocuğu eğitirsek büyükler de eğitilmiş olur"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çarşıdaki dükkanlarda hırsızlık yapan ve etrafa zarar veren yaşı küçük başıboş çocuklar hem esnafın hem de vatandaşın başına bela oldu.

Kent merkezinde son dönemlerde yaşlarına rağmen organize şekillerde suç işlemeye yeltenen başıboş çocuklar dikkat çekti. Kalabalık gezen çocukların planlı bir şekilde işletmelerdeki çalışanların odağını dağıtarak kaşla göz arasında hırsızlık yaptığı ve marketlerin önünden meyve çaldıkları görüldü. Yolda yürürken birbirlerine şiddet uygulayan, taş fırlatan ve bölgedeki kafelerde dilencilik yapan çocuklar, vatandaşların tepkisini topladı. Kendilerini uyarmaya çalışan kişilere ellerindeki meyveleri fırlatan veya agresif tutumla yaklaşan çocuklarla ilgili esnaf yetkililerden yardım istedi. Bahsi geçen çocuklarda kabahat bulunmaması gerektiğinin özellikle altını çizen yerli halk ise, bu noktada ailelerin sorumsuz davrandığına, böyle sorunların adli yöntemlerle çözülemeyeceğine ve çocuklara iyi bir eğitim verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Cahilin masrafı çoktur, eğitimli insanın masrafı yoktur"

Vatandaş Ali Kaplaner, çocukların hırsızlık yapmasıyla ilgili olarak ailelerin sorumsuz davrandığını söyledi. Çocukların iyi bir şekilde eğitilmesi gerektiğini ifade eden Kaplaner, "Çocukların hırsızlık yapması kötü bir şey. Ama birinci derecede o çocukların aileleri sorumlu. İkinci ve üçüncü derecede de halk sorumlu, biz sorumluyuz. Çocuklar eğitilmeli. Dünyanın her yerinde bu tarz şeyler olabiliyor ama bu biraz daha eğitimsizlikten, insanların yetiştirme tarzından kaynaklanıyor. Belki ailelerin derdi var, belki ihtiyaçları var. Tabii ki de çalmalarını hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Ama o çocuklar eğitimli olsa böyle olmaz. Mesela onların eğitimi için bir 100 lira bile harcasan, kardır. Sayıyı tamamen örnek veriyorum. Onu vermediğin zaman çocuk yaptıklarıyla sana 100 bin liraya mal oluyor. Hapse girse kaç sene besliyorsun, peşine polis takılıyor, o gidiyor bu gidiyor derken bıçaklanıyor, çalıp çırparken öldürüyor, hastaneye gidiyor, o onu götürüyor, getiriyor derken o kadar büyük masraf ki. Cahilin masrafı çoktur, eğitimli insanın masrafı yoktur. Keşke herkes eğitimli olsa, keşke aileler buna daha çok önem verse. Özellikle kadın eğitilse, o zaten çocuğunu ve ailesini eğitir. Ama biz ne diyoruz? Kadın okula gitmesin, 10 yaşında evlensin değil mi? Türkiye'de küçük yaşta çocuk da yapıyorlar. Bir de 6-7 çocuk doğuruyorlar. Peki neyle beslenecek o çocuk? İşte o çocuk gidip çalacak" dedi.

"Çocuğu eğitirsek büyükler de eğitilmiş olur"

Emekli vatandaş Vedat Çabukoğlu ise, Eskişehir'de daha önce bu tarz olaylarla karşılaşmadıklarını belirterek, "Olaya ben de şahit oldum, daha önce gördüm. Çingenlerden çok sığınmacılarla ilgili var bu şikayet. Herhalde ister istemez ya başıboş ya da sahipsiz kalıyorlar, bu tür olaylar yaşanıyor. Ama güzel bir şey değil. Bunların önlenmesi lazım. Mutlaka eğitim verilmeli. Polisiye yöntemlerle engellenemiyor. Burada polislerimiz de görev yapıyor ama gözlerinden kaçabiliyor. ya bu çocuklar aileleri tarafından başıboş bir şekilde sokağa salınmayacak ya da eğitimlerine önem verilecek. Bu noktada yerel yönetimlerin de rolü var. Çocuk eğitimlerine biraz daha önem verebilirler. O konuda biraz eksiklikler var. Esnafın mağduriyeti daha fazla. Geçtiğimiz günlerde bir kuruyemişçinin önünden poşetle kuruyemiş çaldılar. Bunlar hoş şeyler değil. Bizim yakın zamana kadar Eskişehir'de böyle şeylerden şikayetimiz olmazdı. Benzer olayları görmezdik, duymazdık. Ama şu son zamanlarda gerçekten sıkıntı olmaya başladı. Zaten eğitim çocuktan başlar. Çocuğu eğitirsek büyükler de eğitilmiş olur" şeklinde konuştu.