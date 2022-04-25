Eskişehir'de bayram telaşı başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de bayram telaşı başladı

25.04.2022 10:50
Eskişehir'de bayram telaşı başladı

Eskişehir'de Ramazan Bayramı alıverişini son güne bırakmayan vatandaşlar dükkanları doldurmaya başladı.

Eskişehir'de Ramazan Bayramı alıverişini son güne bırakmayan vatandaşlar dükkanları doldurmaya başladı.

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte, alışveriş telaşı başladı. Vatandaşlar bayramlık alışveriş için şehir merkezinde bulunan işletmelerde yoğun oluşturmaya başladı. Alışverişlerini son zamana bırakmayan vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Esnaf bu yıl yoğunluk beklerken, vatandaşların alışverişi son günlere bırakmaması konusunda da uyarılarda bulundu. Hamamyolu esnafı Ercan Aktaş, bayram alışverişinden umutlu olduklarını belirterek, "Şuanda bayram sebebiyle çarşılarda yoğunluk var. Bu yoğunluk sebebiyle de işlerimiz daha da hareketleniyor tabi ki. İşin açıkçası esnaf için sezon bu günlerden itibaren açılıyor. Yaz sezonunun da gelmesiyle birlikte gençler ağırlıklı olarak yazlık tişörtlere yöneliyorlar. Kadınlar da genellikle yaz için uygun tunik takımlarını tercih ediyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de bayram telaşı başladı
Eskişehir'de bayram telaşı başladı
Eskişehir'de bayram telaşı başladı
Eskişehir'de bayram telaşı başladı

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Ramazan Bayramı, alışveriş, Eskişehir, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'de bayram telaşı başladı - Son Dakika


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