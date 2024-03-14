Eskişehir\'de Bilecikliler Bir Araya Geldi

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Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER)'nin düzenlediği iftar yemeğinde Bilecikliler bir araya geldi.

Eskişehir iline bağlı Yeşiltepe mahallesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar yemeğinde, Eskişehir'de yaşayan çok sayıda Bilecikliler bir araya gelerek kaynaştılar. Programa, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katılarak yaptığı konuşmasında, "Ramazan ayı herkese hayırlara vesile olsun. Eskişehir'de çok sayıda yaşayan Bilecikli vatandaşımız var. Bu iftar yemeğinde Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler, bu mübarek günde bir araya gelmesinden ve kaynaşmasından mutluluklar duydum" dedi.

EYBİLDER Başkanı Davut Mülayim iftarda yaptığı konuşmasında, "Rahmet ve bereketin bol olduğu, nefsin terbiye edildiği ve dayanışmanın güçlendiği mübarek Ramazan ayı dolayısı ile düzenlediğimiz iftar yemeğine hoş geldiniz. Amacımız; düzenlediğimiz iftar yemeği etkinliğinde, bu mübarek günde Bileciklileri bir araya getirmek ve kaynaştırmaktır. Bu iftar yemeğinde; Eskişehir'de yaşayan çok sayıda Bilecikli hemşerilerimiz hem iftarlarını birlikte açtılar hem de birbirleri ile kaynaştılar ve sohbet ettiler. Eskişehir'de yaşayan Bileciklilerin; iftar yemeğinde dayanışması ve kaynaşması ve birlikte oruç açmaları son derece Eskişehir'de sevindirici gelişmedir. Allah'ım şu mübarek günde, orucumuzu ve ibadetlerimizi kabul eylesin" dedi.

İftar yemeğine; Eskişehir'de yaşayan çok sayıda Bilecikliler ve davetliler katıldı. İftar yemeğinin ardından yemek duası yapıldı. - ESKİŞEHİR