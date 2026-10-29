Eskişehir\'de bir sürücü 29 Ekim için motosikletine çift Türk bayrağı astı

Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla aracının arkasına taktığı Türk bayraklarıyla çevre yolunda seyretti.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi geçişindeki Bursa-Eskişehir çevre yolunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu motosikletine taşıyan bir sürücü, aracının arka kısmına bir çift Türk bayrağı astı. Bayrakların dalgalandığı motosikletiyle çevre yolunda ilerleyen sürücünün o anları trafikteki diğer vatandaşların dikkatini çekti.