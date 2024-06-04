Eskişehir'de Bisikletli Adamın Köpeğiyle Gezmesi Gülümsetti - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Bisikletli Adamın Köpeğiyle Gezmesi Gülümsetti

Eskişehir'de güzel havayı fırsat bilerek bisikletiyle dolaşmaya çıkan bir adam, köpeğini sepete koyarak bir an olsun yanından ayırmadı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen adamın bu hareketi çevredeki insanları gülümsetti ve birçok kişi o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

04.06.2024 09:49
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Eskişehir'de güzel havayı fırsat bilerek bisikletiyle dolaşmaya çıkan adamın, köpeğini sepete koyarak bir an olsun yanından ayırmaması görenleri gülümsetti.

Eskişehir'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar zamanlarını dışarıda değerlendirirken, kentin en işlek noktalarından olan İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bir bisikletli vatandaş sepetinde gezdirdiği köpeği ile dikkat çekti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen adam şehir içerisinde dolaşırken bir an olsun yanından ayırmadığı köpeği ile odak noktası olurken, görenleri gülümsetti. Çevredeki birçok vatandaş o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Bisikletli Adamın Köpeğiyle Gezmesi Gülümsetti - Son Dakika

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