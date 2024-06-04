Eskişehir'de Bisikletli Adamın Köpeğiyle Gezmesi Gülümsetti

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Eskişehir'de güzel havayı fırsat bilerek bisikletiyle dolaşmaya çıkan adamın, köpeğini sepete koyarak bir an olsun yanından ayırmaması görenleri gülümsetti.

Eskişehir'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar zamanlarını dışarıda değerlendirirken, kentin en işlek noktalarından olan İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bir bisikletli vatandaş sepetinde gezdirdiği köpeği ile dikkat çekti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen adam şehir içerisinde dolaşırken bir an olsun yanından ayırmadığı köpeği ile odak noktası olurken, görenleri gülümsetti. Çevredeki birçok vatandaş o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. - ESKİŞEHİR