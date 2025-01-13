Eskişehir\'de Çamur Çukuruna Düşen Köpek Kurtarıldı

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Eskişehir'de bir fabrikanın çamur çukuruna düşen köpek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarılarak koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde Bursa yolunun 3'üncü kilometresinde bulunan kiremit fabrikasının çamur çukuruna bir köpek düştü. İhbar üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Destek ekip talebi üzerine AFAD nöbetçi ekibi köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmaların ardından köpek, çamur havuzundan güvenli bir şekilde çıkarıldı. Kurtarılan köpeğin sağlıklı bir şekilde fabrika güvenliğine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR