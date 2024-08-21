Eskişehir'de çıkan yangında hasat edilmiş tarım ürünleri kül oldu - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de çıkan yangında hasat edilmiş tarım ürünleri kül oldu

Eskişehir\'de çıkan yangında hasat edilmiş tarım ürünleri kül oldu

Eskişehir'in Sarısungur Mahallesi'nde çıkan yangında, itfaiye ekiplerine zamanında haber verilemediği için hasat edilmiş yulaf, mısır, tarım ekipmanları ve samanın büyük bir kısmı kül oldu. Çiftlik sahibi yangını fark ettikten sonra itfaiyeye haber vermiş olsa da, alevler hızla yayıldı ve yangın büyük zarara yol açtı.

21.08.2024 10:34
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Eskişehir'in Sarısungur Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerine zamanında haber verilemeyince, hasat edilmiş yulaf, mısır, tarım ekipmanları ile samanın büyük bölümü kül oldu.

Eskişehir kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan Sarısungur Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte geçtiğimiz günlerde yangın çıktı. Çiftlik sahibi ve vatandaşlar itfaiyeye zamanında haber veremedi. Daha sonra haber verilen ekipler olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında Fahri Ünlü'nün hasat ettiği yulaf, mısır, tarım ekipmanları ve samanın büyük bölümü adeta kül oldu.

Çıkan yangın hakkında konuşan Fahri Ünlü, "16 Ağustos Cuma akşamı saat 23.00 sularında bir yangın meydana geliyor. Nedeni henüz bilinmeyen bir yangın. Muhtarımız tarlasından sulama dönüşü fark ediyor. Zaman kaybından dolayı da alevler artıyor, yükseliyor ve dolayısıyla yangın epey bir ilerliyor. Bizler de haber verip konu komşu koşuncaya kadar zaten yangın epey bir ilerlemişti. O arada da itfaiye geldi. İtfaiye canla başla çok üstün bir gayret gösterdi. Huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de çıkan yangında hasat edilmiş tarım ürünleri kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de çıkan yangında hasat edilmiş tarım ürünleri kül oldu - Son Dakika
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