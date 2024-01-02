Eskişehir\'de Çocuk Güvenliği Çalıştayı Düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda "Çocuk Güvenliği" konuşuldu.

Anadolu Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü ve Anadolu Üniversitesi SODİGEM'de görev yapan akademisyenlerin modetörlüğünde yapılan "Çocuk Koruma ve Güvenlik Çalıştayı", ilk olarak çocuk güvenliği konusunda kavramsal çerçeve sunumlarıyla başladı.

Sunumlar sonrasında fiziksel, sosyal, cinsel ve dijital güvenlik konularında oluşturulan masalarda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocuklarla doğrudan çalışmalar yürüten birimlerden gelen uzmanlar başta olmak üzere, çocuk konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi'nden gelen temsilciler tarafından "Çocuk Güvenliği" konusu derinlemesine irdelendi.

Masa çalışmaları sonrasında dört masanın çerçeve sunumları gerçekleştirildi. Çalıştay sonucunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Güvenliği Politika Belgesi oluşturulmasının hedeflendiğini ve çalıştay nihai raporunun en kısa sürede paydaşlara iletileceğini belirten yetkililer, böyle bir etkinliğin düzenlenmesine verdiği destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.