Eskişehir\'de Çocuk İstismarıyla Mücadelede Alınan Tedbirler

Kentte çocukların sokakta dilendirilmesini ve çalıştırılmasını yasaklayan Eskişehir Valiliği tarafından ocak ayında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 23 çocuk için gereken tedbirler alındı ve çocukların tekrar dilendirilmesi ya da sokakta çalıştırılması halinde yasal işlem yapılacağı konusunda ailelere yazılı uyarı yapıldı.
Valilik Genel Emri ile Eskişehir genelinde, çocukların sokakta çalıştırılması, dilendirilmesi ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz bırakılması, dilenerek duygu istismarı yapan kişilerden ve bu suça alet edilen çocuklardan vatandaşlarca kağıt mendil, su, çiçek ve bunun gibi şeyler) ya da hizmet satın alınması ve bu kişilere para verilmesi yasaklanmıştı. Kolluk güçlerince, zabıta birimlerince ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan denetim ekiplerince konuyla ilgili yoğun denetimler devam ediyor. Bu çerçevede ocak ayı içerisinde yapılan denetimlerde sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 23 çocuk belirlendi. Denetim yapan ekiplerce bu çocuklar İl Çocuk Kabul Merkezi'ne teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün uzman meslek memurları ve pedagoglarca çocukların ailelerine hane ziyareti gerçekleştirilerek gerekli inceleme çalışması yapılırken, kendilerine ve ailelerine uygun sosyal ve ekonomik destekleme modellerinden yararlandırılmaları sağlandı.
Eğitim çağında olan çocuklar için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce gerekli tedbirler alındı
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 5'inci maddesi hükümleri çerçevesinde 5 çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alındı. Çocukların tamamı sağlık kuruluşlarında genel sağlık taramasından geçirildi ve eksik aşıları tamamlatıldı. 1 çocuğun ihtiyaç duyduğu ikinci basamak muayene ve tedavileri Eskişehir'de bulunan kamu hastanelerinde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce genelge çerçevesindeki çocuklar için kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yapıldığı 1 toplumsal destek programı açılırken, bu programa 24 çocuk katıldı. 19'u zorunlu eğitim çağında olan çocukların eğitim öğretime devam etmeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce gerekli tedbirler alındı.
Çocukların ebeveynlerine yazılı ihtarda bulunuldu
112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlarca çocukların sokakta çalıştırıldığı ya da dilendirildiği yönünde 29 arama yapılarak ihbarda bulunuldu. Kolluk birimleri ihbarlar doğrultusunda olaylara müdahale etti. Çocuk Kabul Merkezi'nce gerekli tespitler yapıldıktan sonra çocukların tamamı ailelerine teslim edilirken, ebeveynlerine yazılı ihtarda bulunularak, çocukların tekrar dilendirilmesi ya da sokakta çalıştırılması halinde yasal işlem yapılacağı tebliğ edildi.
Yetkililer duyarlı vatandaşlara teşekkür etti
Eskişehir Valiliği yetkilileri, Çocukların sokakta çalıştırılarak ya da dilencilikte kullanılarak istismar edilmelerinin önüne geçmek, duygu istismarı yoluyla dilencilik yapılarak toplumsal yardımlaşma duygusunun suistimal edilmesini önlemek amacıyla yürütülen bu çalışmalarda dilencilik yapıldığını veya çocukların sokakta çalıştırıldığını görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan vatandaşlara duyarlılık gösterip destek oldukları için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
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Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Çocuk İstismarıyla Mücadelede Alınan Tedbirler - Son Dakika
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