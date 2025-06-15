Eskişehir\'de Çocuklar için Tırmanma Etkinliği

Eskişehir'de Eksi 25 Çocuk Köyü'nde düzenlenen "Çocuklara Yönelik Tırmanma Duvarı" etkinliğine, AKUT Eskişehir ekibi ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği destek verdi.

AKUT Eskişehir ekibi ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi. Ayrıca, spor ve dayanışma ruhu pekiştirildi. Etkinlik, çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bir organizasyon olarak dikkat çekti. - ESKİŞEHİR