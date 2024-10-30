Eskişehir\'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlikler gerçekleştiren ESKİVOS ve VOSBAĞA dernekleri, Türk bayraklarıyla süsledikleri klasik araçları ile kutlamalara farklı bir hava kattı.

Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Bu çerçevede, ESKİVOS ve VOSBAĞA dernekleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlikler gerçekleştirildi. Halk arasında 'Tosbağa' adıyla bilinen ve Türk bayraklarıyla donattıkları klasik araçlarıyla şehir içerisinde renkli görüntüler oluşturan dernek mensupları, kurtuluş destanının gururuna Eskişehirlilerle birlikte ortak oldu. - ESKİŞEHİR