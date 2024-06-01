Eskişehir\'de Denetimlerde 174 Bin 409 TL Para Cezası Kesildi

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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığı gibi konularda toplamda 174 bin 409 TL para cezası kesildi.

Eskişehir Valiliği, Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından mayıs ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgileri paylaştı. Yapılan paylaşımda, Eskişehir genelinde yapılan denetimler sonucunda, fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı gibi konularda 662 firmada 4 bin 180 ürünün denetlendiği belirtildi. Ayrıca, yapılan denetimlerde haksız fiyat artışı çerçevesinde 42 firmada 205 ürün kontrol edildiği paylaşılırken, tespit edilen aykırılıklar için toplam 174 bin 409 TL para cezası kesildiği aktarıldı. - ESKİŞEHİR