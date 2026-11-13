Eskişehir'de denetimlerde 67 firmaya 143 bin 28 TL idari para cezası kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de denetimlerde 67 firmaya 143 bin 28 TL idari para cezası kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Eskişehir'de 6-12 Kasım 2026'daki denetimlerde 67 firmada 2 bin 680 ürün incelendi, aykırılıklar için 143 bin 28 TL ceza uygulandı. Haksız fiyat artışına ilişkin 14 firmada 70 ürün denetlenirken raporlar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 06-12 Kasım 2026 tarihleri arasında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 67 firmada 2 bin 680 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 143 bin 28 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 14 firmada 70 ürün denetlenirken, tutulan raporlar Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerEskişehirEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Acemi Cadı’nın Ceren’i yıllar sonra ortaya çıktı Yeni mesleği şaşırttı Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı
85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti 85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti Hepsi ona kaldı Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
AVM’de kadınlara saldırdı Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi
10:26
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:18
Gençlik nereye gidiyor Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
09:46
Seferler iptal, uyarılar peş peşe İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 10:28:58. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de denetimlerde 67 firmaya 143 bin 28 TL idari para cezası kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android