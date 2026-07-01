Eskişehir'de Devir Teslim - Son Dakika
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Eskişehir'de Devir Teslim

Eskişehir\'de Devir Teslim
01.07.2026 17:08
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Üzeyir Karakülah, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevini Ferhat Deniz'e devretti.

HSK Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, görevini Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken Eskişehir'e atanan Ferhat Deniz'e devretti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi yayımlandı. Kararname kapsamında 33 ilin başsavcısı değişirken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Karakülah'ın yerine ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferhat Deniz getirildi. Atama kararlarının ardından bugün Eskişehir Adliyesinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Eski Başsavcı Üzeyir Karakülah adliye personeliyle tek tek vedalaşırken, yeni Başsavcı Ferhat Deniz de personelle selamlaşarak görevini resmen devraldı.

"İnşallah Eskişehir'de hoş bir seda bırakmışızdır"

Görev tesliminin ardından duygu ve düşüncelerini paylaşan Üzeyir Karakülah, Eskişehir'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Adalet ve hakkaniyet vurgusu yapan Karakülah, "Eskişehir ilinde yaklaşık iki yıla yakın hizmet gördük. Adalet, hakkaniyet, hukuk adına elimizden geleni yaptık. Eskişehir'i inşallah özleyeceğiz. Eskişehir halkı, Eskişehir Adliyesi haklarını helal etsin. İnşallah Eskişehir'de hoş bir seda bırakmışızdır. Hakkınızı helal edin. İnşallah Eskişehir'den gidiyoruz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına. Ankara'da da Eskişehir halkının bir kardeşi var. İnşallah oraya da bekliyoruz. Yolumuz açık olsun. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ferhat Deniz, Eskişehir, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Devir Teslim - Son Dakika

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