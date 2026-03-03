Eskişehir'de Devlet Koruması Altındaki Çocuklarla İftar - Son Dakika
Eskişehir'de Devlet Koruması Altındaki Çocuklarla İftar
03.03.2026 13:34
Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında devlet korumasında yetişenler ve aileleriyle iftar yapıldı.

Eskişehir Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu kapsamında devlet korumasında yetişmiş kişiler ve aileleriyle iftar yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu kapsamında bakım hizmetlerinden yararlanan çocuklar ve ailelerle bağların güçlendirilmesi, Bakanlığın çocuklara ve ailelere yönelik hizmet anlayışının sahaya yansıtılması ile Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ikliminin kuşatılması amacıyla Ramazan programları planladı. Bu kapsamda devlet korumasında yetişmiş kişiler ve aileleri ile iftar sofrasında bir araya gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Eskişehir İl Müdürlüğü ve iş birliği içindeki Eskişehir Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Derneği (ESYURTDER)'in birlikte hazırladığı programa yaklaşık 120 kişi katıldı.

"Devletimiz bizi yetiştirdi, istihdam etti"

İftar programında yaptığı kısa konuşmasında buluşmadan duyduğu memnuniyeti belirten ESYURTDER Başkanı ve EBRM Müdürü Dr. Mevlüt Yılmaz, "Devletimiz bizi yetiştirdi, istihdam etti. Biz de ESYURTDER aracılığıyla sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak vefamızı göstermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İftar yemeğinin ardından ESYURTDER kurucu üyelerine gönüllü yelekleri giydirildi. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, İftar, Yerel, Son Dakika

14:33
