Üç şeritli caddede trafik tek şeritten akıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Üç şeritli caddede trafik tek şeritten akıyor

23.08.2022 12:53
Üç şeritli caddede trafik tek şeritten akıyor

Eskişehir'de duyarsız sürücülerin ikinci şeride araç park ederek oluşturduğu trafik sıkışıklığı her geçen gün artıyor.

Eskişehir'de duyarsız sürücülerin ikinci şeride araç park ederek oluşturduğu trafik sıkışıklığı her geçen gün artıyor.

Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Şair Fuzuli Caddesi'ndeki trafik problemleri her geçen gün artıyor. Normal şartlarda 3 şerit olarak kullanılan caddede trafik genel olarak tek şeritten ilerliyor. Sağ şerit belediye tarafından ücretli park alanı olarak kullanılıyor. Orta şerit ise duyarsız sürücülerin araç park etmesiyle günün büyük bir bölümünde trafik akışına kapalı kalıyor. Sadece sol şeritten trafiğin ilerleyebildiği cadde, yoğunluğu kaldırmıyor. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de kimyasal madde doldurulan 3 bin uçan balon ele geçirildi Eskişehir'de kimyasal madde doldurulan 3 bin uçan balon ele geçirildi Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencileri 15 yılda 15 hidrojenli araç üretti Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencileri 15 yılda 15 hidrojenli araç üretti
Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Tragger, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üç şeritli caddede trafik tek şeritten akıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:38 Bakan Koca son durumu açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısı artıyor
12:30 İlyas Salman'ın hayatını kaybeden Civan Canova için yaptığı paylaşım tepki çekti
12:02 Bakan Nureddin Nebati'den çarpıcı sözler! Enflasyonda düşüş için tarih verdi
11:46 Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Civan Canova için düzenlenen törende Nursel Köse ve Nesrin Cavadzade gözyaşlarına hakim olamadı
11:42 Kepçeyi salıncak yapan işçilerin tehlikeli eğlencesi!
11:50 Sosyal konut projesinin detaylarını Bakan Murat Kurum anlattı: Asgari ücretliler ödeyebilecek
11:13 Seveni kadar sevmeyeni de çok! İşte zengin besin kaynağı yeşil mercimeğin faydaları...
11:13 Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender'in "Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi" sözlerine yalanlama: Eminim doğrudur, anahtar cebimde!
11:03 Sağlık Bakanı Koca tarih verip uyardı: 65 yaş üstü hatırlatma dozlarını yaptırmalı
10:57 Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına vize vermeyen AB ve ABD'yi eleştirdi: Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 12:53:44. #1.12#
SON DAKİKA: Üç şeritli caddede trafik tek şeritten akıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement