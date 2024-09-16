Eskişehir'de Eğlenceli Sünnet Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Eğlenceli Sünnet Şöleni

Eskişehir\'de Eğlenceli Sünnet Şöleni

105 çocuğun sünnet edildiği gecede mahalleli coşku dolu bir eğlence yaşadı.

16.09.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de gerçekleştirilen programı çerçevesinde sünnet edilen 105 çocuk ve mahalleli eğlence dolu bir gece yaşadı.

Odunpazarı Kaymakamlığı ve Emek Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hem yurt içi hem de yurt dışından gönüllü sponsorların desteğiyle büyük bir Sünnet Şöleni düzenlendi. Şölen çerçevesinde ilk olarak, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki uzman çocuk cerrahi ve üroloji doktorları tarafından 105 çocuk sünnet edildi. Ardından Emek Mahallesi'nde sünnet olan çocuklar için coşkulu bir eğlence programı gerçekleştirildi. Renkli anların yaşandığı şölen programı, onlarca aracın katılımı ile düzenlenen konvoy ile başladı. Konvoyun şölen alanına dönmesi sonrası mehteran takımının gösterisi seyredildi. Büyük bir ilgiyle takip edilen gösterinin bitmesiyle misafirlere yemek dağıtımı yapılırken, program düzenlenen çeşitli etkinliklerle ve müzikler eşliğinde devam etti. Program boyunca aileler sünnet olan yavrularıyla birlikte bolca fotoğraf çekinip anı biriktirirken, çocuklar da gönüllerince eğlendi.

Gece saatlerine doğru büyük bir heyecanla sona eren şölene katılım sağlayan misafirler, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sünnet, Şölen, Çocuk, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Eğlenceli Sünnet Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:15:38. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Eğlenceli Sünnet Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement