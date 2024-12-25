Eskişehir\'de Emeklilere Özel \'Emek Kafe\' Açılıyor

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Emeklilerin sosyalleşebileceği "Emek Kafe", 27 Aralık Cuma günü saat 16.00'da hizmete açılıyor.

Başkan Ünlüce tarafından Eskişehirli emekliler için hazırlanan Emek Kafe açılışa gün sayıyor. Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı'nın üst katında yer alan Emek Kafe, 27 Aralık Cuma günü saat 16.00'da düzenlenen törenle kapılarını açacak. "Emek Dolu Maziye, Büyükşehirden Hediye" sloganıyla yola çıkan Emek Kafe, pazartesi günleri kapalı olacak; haftanın altı günü ise 10.00 ve 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Emek Kafe'nin bulunduğu konum itibarıyla şehir hafızasını canlandıracak bir yer olduğunu söyleyen Başkan Ünlüce, "Kıdemli hemşehrilerimizin emek dolu geçmişine duyduğumuz saygıyı, kendilerine armağan ettiğimiz sıcak bir buluşma noktasıyla taçlandırıyoruz. Emekliler başta olmak üzere tüm Eskişehirlilerin keyifle vakit geçirebileceği ve anılar paylaşabileceği Emek Kafe'yi 27 Aralık Cuma hizmetinize sunuyoruz" diye konuştu.