Eskişehir'de Emeklilere Özel 'Emek Kafe' Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Emeklilere Özel 'Emek Kafe' Açılıyor

Eskişehir\'de Emeklilere Özel \'Emek Kafe\' Açılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, emeklilerin sosyalleşebileceği 'Emek Kafe'nin 27 Aralık Cuma günü açılacağını duyurdu. Kafe, haftanın altı günü hizmet verecek.

25.12.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Emeklilerin sosyalleşebileceği "Emek Kafe", 27 Aralık Cuma günü saat 16.00'da hizmete açılıyor.

Başkan Ünlüce tarafından Eskişehirli emekliler için hazırlanan Emek Kafe açılışa gün sayıyor. Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı'nın üst katında yer alan Emek Kafe, 27 Aralık Cuma günü saat 16.00'da düzenlenen törenle kapılarını açacak. "Emek Dolu Maziye, Büyükşehirden Hediye" sloganıyla yola çıkan Emek Kafe, pazartesi günleri kapalı olacak; haftanın altı günü ise 10.00 ve 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Emek Kafe'nin bulunduğu konum itibarıyla şehir hafızasını canlandıracak bir yer olduğunu söyleyen Başkan Ünlüce, "Kıdemli hemşehrilerimizin emek dolu geçmişine duyduğumuz saygıyı, kendilerine armağan ettiğimiz sıcak bir buluşma noktasıyla taçlandırıyoruz. Emekliler başta olmak üzere tüm Eskişehirlilerin keyifle vakit geçirebileceği ve anılar paylaşabileceği Emek Kafe'yi 27 Aralık Cuma hizmetinize sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Belediye, Aralık, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Emeklilere Özel 'Emek Kafe' Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Balıkesir’deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
14:37 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
21:02 Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
20:30 Balıkesir’deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi Balıkesir'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi
20:29 TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
20:23 Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi
20:15 Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti’den istifa etti Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti'den istifa etti
20:00 İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi İran 2 yıldır erişimine izin vermediği WhatsApp için kararını verdi
19:50 Kenan Yıldız, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor Kenan Yıldız, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 15:07:57. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Emeklilere Özel 'Emek Kafe' Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.