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Eskişehir'de Esnaf Kedilere Kapısını Açtı - Son Dakika
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Eskişehir'de Esnaf Kedilere Kapısını Açtı

Eskişehir'de esnaflık yapan Hamza Abay, kış aylarında soğukta üşüyen kedilere dükkanının kapısını açtı. Abay, sokak hayvanlarının sahiplenilmesi ve beslenmesi konusunda vatandaşlardan ve yerel yönetimlerden yardım istedi.

Eskişehir\'de Esnaf Kedilere Kapısını Açtı
31.12.2023 - 17:05,
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Eskişehir'de esnaflık yapan Hamza Abay, kış aylarında soğukta üşüyen kedilere dükkanının kapısını açtı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Eskişehir'de sabah ve akşam saatlerinde soğuk havalar etkisini hissettiriyor. Soğuk hava şartlarında hayatta kalmaya çalışan sokak hayvanları sıcak bir yer bulmak konusunda zorlanırken, Hamamyolu Caddesi'nde yaşayan kediler Hamza Abay'ın dükkanına sığınıyor. Uzun yıllardır Arifiye Mahallesi'ndeki kedileri beslemekle uğraşan Abay kedilerini sahiplendirmeye çalışıyor. Kedilerin olmaması halinde parkları farelerin basabileceğine dikkat çeken hayvansever esnaf, sokak hayvanlarını sahiplendirme ve besleme konusunda hem vatandaşlardan hem de yerel yönetimlerden yardım istedi.

"Hayvanlar ölüme terk edilmesin, sahiplenilsin ve beslenilsin"

Eskişehir'de esnaflık yapan Hamza Abay, uzun yıllardır Arifiye Mahallesi'ndeki kedileri beslemekle uğraşıyor. Dükkanının ikinci katının neredeyse tamamını kedilere ayıran Abay, "Bende bir sürü kedi var. Sokaktaki yavruları alıyorum, büyütüyoruz. Şu anda dükkanımın içinde 5 tane var. Hepsine de bakmam mümkün değil. Onun için sahiplenmek isteyenlere yavruları veriyoruz. Para istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Hayvanlar dışarıda durmuyorlar, hava soğuk olduğu zaman içeriye giriyorlar. Geçen ay 2 bin TL mama masrafı ettim. Buradan Eskişehirlilere bir çağrı yapmak isterim, eğer ki bu kediler burada olmazsa parkı fareler basar. Bu nedenle hayvanları ölüme terk etmesinler, sahiplensinler ve beslesinler. İlgilenen insanlara da mama desteği sağlasınlar. Bu işe yerel yönetimlerin de el atması gerekiyor. Yetkililerden destek bekliyoruz. Unutmayalım, bu doğada tüm canlıların yaşam hakkı var" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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