Eskişehir\'de Fırıncılar Poşet Kampanyasıyla Hem Tasarruf Hem Çevre Kirliliği Azaltıyor

Eskişehir'de tüm zamlara rağmen uzun yıllardır ilginç bir kampanya sürdüren fırıncı esnafı, kendi poşetini getirene ekmeği indirimli satarak vatandaşları hem tasarruf sağlamaya hem de çevre kirliliğini azaltmaya yönlendiriyor.
Uzun yıllardır 'Geri dönüşümü anında nakde çevir' sloganıyla poşetini getirene ekmeği ucuza satan fırıncı esnafı Oğuzkan Akbal, ekonomik değişimlere rağmen kampanyasını sürdürerek vatandaşların takdirini topluyor. Evlerde bulunan poşetlerin değerlendirilerek çevre kirliliğinin azaltılmasının amaçlandığı kampanya ile ekmek başına 1 TL indirim yapılmasıyla vatandaş şu anda 8 TL'ye satılan ekmeği 7 TL'ye alıyor. Her gün bu kampanyadan faydalanan müşteriler ekonomik anlamda da tasarruf sağlarken, fırıncı esnafı vatandaşın talebi nedeniyle maliyetine satış yapmaya devam ediyor. Yıllarca çözünmeyerek doğayı kirletmesi nedeniyle poşet kullanımının azaltılmasının çok önemli bir konu olduğuna dikkat çeken 3 fırın şubesinin işletmecisi Akbal, 2 şubesinde normalde 15 liraya satılan pideyi de 10 liradan vererek kampanyalarını arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.
"Kendi poşetiyle gelen vatandaşlarımıza ekmek başına 1 TL indirim yapıyoruz"
Eskişehir'de fırıncılık yapan Oğuzkan Akbal, 'Poşetini getirene ekmek 7 TL' kampanyasıyla ilgili detayları anlattı. Kampanyalarının çevre için önemli katkı sağladığını söyleyen Akbal, "Normalde bildiğiniz üzere ekmek 8 lira ama biz kendi poşetiyle gelen müşterilerimize indirim yapıyoruz. Bu arada kendi poşetiyle gelen derken yandan, manavdan veya marketten alınan sıfır kullanılmamış poşetten bahsetmiyoruz. Eski usul evinde bulunan veya eskilerin kullandığı fileler vardır, o tip kendi poşetiyle gelen vatandaşlarımıza ekmek başına 1 TL indirim yapıyoruz. Yani ekmeği 7 liraya almış oluyorlar. Bugün siz 8 liradan 5 tane ekmek alacak olsanız 40 lira ödeyeceğinize bize poşetinizle geldiğinizde 35 liraya almış oluyorsunuz. Tabii bunu aya vurduğunuz zaman da her gün 5 ekmek yiyen bir aileyi düşündüğümüzde 150 lira tasarrufu oluyor. Aynı zamanda da doğaya nereden baksanız 60-70 tane poşet daha az bırakmış oluyorlar. Bu da çevre için çok önemli bir katkı" dedi.
"Poşet kullanımını 3-5 tane demeden ne kadar azaltabilirsek bizim için o kadar kar"
Bahsi geçen kampanyayı uzun yıllardır sürdürdüklerini ifade eden Akbal, "Hem halkımızı yeşile teşvik etmek hem poşet tüketimini azaltmak hem de bir nebze olsun ucuza ekmek sağlayabilmek için yıllardır böyle bir kampanyamız var. Halktan çok olumlu tepkiler geliyor. Bu çabamızı ve özverimizi gördükleri için bizi takdir ediyorlar. Ayrıca ceplerinde bir miktar tasarruf sağladıkları için gayet memnun oluyorlar. Aslında poşet kullanımını düşürmek her vatandaşın doğaya ve kendi vatanına karşı bir borcu. Çünkü bu çöplerimiz maalesef 2-3 günde yok olmuyor, yıllarca çevremizi kirletmeye devam ediyor. Poşet kullanımını 3-5 tane demeden ne kadar azaltabilirsek bizim için o kadar kar dediğimiz bir yaklaşım sergiliyoruz" şeklinde konuştu.
"İyi günde de kötü günde de halkımızın yanında olmak zorundayız"
Fırıncılar olarak her şartta ekmek çıkartmak zorunda olduklarını ve bu nedenle vatandaşa destek sağlamanın kendileri için bir sorumluluk haline geldiğini vurgulayan esnaf Oğuzkan Akbal, konuşmasına şöyle devam etti:
"Az ama çok paraya satalım değil de çok çalışalım, emek sarf edelim, daha çok yorulalım ama ucuza satalım felsefesiyle iş yapıyoruz her zaman. Biz bir fırınız. Tabii ki fırınlar restoranlar, kafeler ve diğer yerler gibi lüks tüketim ürünleri satmıyor. Herkesin ekmek yemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu da bizim sorumluluğumuz. İyi günde de, kötü günde de halkımızın yanında olmak zorundayız. Biz darbe olsa da, korona olsa da ekmek çıkartmak zorundayız. Bu ekmeği de en ucuz, en maliyetsiz şekilde nasıl vatandaşlarımıza ulaştırabiliriz diye çalışıyoruz."
"Biz pideyi de ucuz fiyatla halkımızla buluşturmaya çalışıyoruz"
Ramazan ayının gelmesiyle pide için de bir kampanya gerçekleştirdiklerinden bahseden Akbal, "Biz 3 şubeli bir fırınız. İki şubemizde belediyeyle aynı fiyata satmaya çalışıyoruz. Şu anda 250 gram pideyi 10 liradan veriyoruz. Normalde bu pidenin fiyatı 15 lira. Yani kilosu 60 liradan tarife uygulandı. Biz pideyi de ucuz fiyatla halkımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Aslında bu şubelerimiz halka çalışıyor denilebilir. Böylelikle bu sene de maliyetine satış yapmış olduk. Belediyenin pidesi gramaj olarak bizden biraz daha büyük ama onlara yakın bir oranda halkımıza pide vermeye çabalıyoruz. Sonuçta Ramazan paylaşım ayı. Hep '11 Ayın Sultanı' derler. Biz de üzerimizde böyle bir sorumluluk hissettik" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Fırıncılar Poşet Kampanyasıyla Hem Tasarruf Hem Çevre Kirliliği Azaltıyor - Son Dakika
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