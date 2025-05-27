Eskişehir\'de Hafızlık Kursuna Spor Sahaları

Eskişehir İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında hazırlanan Merkez Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu bahçesine halı saha, basketbol ve voleybol sahası yapılmasına ilişkin iş birliği protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşma yapan Vali Aksoy, Kur'an kursu bahçesine yapılacak halı saha, basketbol ve voleybol sahalarının, öğrencilerin sportif faaliyetlere erişimini kolaylaştırmayı ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçladığını belirtti. Vali Aksoy, gençlerin sadece akademik ya da dini eğitimlerle değil, aynı zamanda fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden de desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Sporun bireyin disiplin kazanmasında, takım ruhunu öğrenmesinde ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesinde önemli bir araç olduğunu belirten Vali Aksoy, "Bu iş birliği ile çocuklarımız sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmeye devam edecekler. Bu da onların çok yönlü gelişimine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Vali Aksoy, protokolün hazırlanmasında emeği geçen İl Müftüsü Muharrem Gül ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başta olmak üzere tüm kurum temsilcilerine teşekkür ederek yapılacak spor alanlarının hayırlı olmasını temenni etti. - ESKİŞEHİR