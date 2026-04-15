Eskişehir'de Hastane için İmza Kampanyası

15.04.2026 18:22
Eskişehir Çevre Derneği, eski hastane arazisine sağlık kurumu için imza kampanyası başlattı.

HABER: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği üyeleri, özelleştirme kapsamına alınan eski Eskişehir Devlet Hastanesi arazisine sağlık kurumu yapılması için imza kampanası başlattı.

Eskişehir'in Yenidoğan Mahallesi'nde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan eski devlet hastanesinin arazisi Resmi Gazete'de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararı doğrultusunda özelleştirme kapsamına alındı.

İki Eylül Caddesi'ne stant açan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER), bölgeye tekrar hastane yapılması için imza kampanyası başlattı. ESÇEVDER adına açıklama yapan Ali Haydar Çelik şunları söyledi:

"Şimdi hepimizin bildiği üzere Eskişehir'imizde şu anda halkımıza hizmet eden üç tane hastanemiz var: Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi. Randevular yetersiz, yatak sorunları var, ondan sonra tahlillerle ilgili sıkıntılar var. Diğer taraftan da eski Devlet Hastanesi yıkılmıştı; orada mevcut olan 44 dönümlük bir arazimiz var. Bu araziye biz yeniden hastane yapılmasını bekliyorduk. Bu konuda da verilen sözler var, özellikle iktidar tarafı ve iktidar sözcüleri tarafından kamuoyuna da yansıdı; 750 yataklı yeni bir devlet hastanesi yapılacaktı. Tabii Tıp Fakültesi'nde de sıkıntılar var. Aynı zamanda Tıp Fakültesi'nin güçlendirilmesi veya geçici süre orada hizmet verebilmesi adına bu hastane çok kıymetli olacak diye düşünürken, aldığımız duyumlar buradaki 44 bin dönümlük arsanın Özelleştirme İdaresi'ne devrinin gerçekleştiğini duyduk."

"Hastane yapılmasını istiyoruz"

?Verilen sözler nereye gitti? Eskişehir'e bu niçin yapıldı? Biz bunu merak ediyoruz. Niçin 750 yataklı hastane yapacağız sözü verilip de Özelleştirme İdaresi'ne verildi? Biz burada Özelleştirme İdaresi kanalıyla satılması veya farklı tasarruflarda kullanılması değil, verilen söz gereği yeniden Eskişehirlilerin sağlığına hizmet edecek yeni bir hastanenin yapılmasını istiyoruz. Bu konuda Çevre Derneği gönüllüleri olarak bu duyarlılıkla halkımızın desteğini alıp Ankara'ya ve yetkililere bunu hatırlatmak için böyle bir imza kampanyasını başlattık."

Kaynak: ANKA

