Eskişehir'de Hayvan Bakımında Farkındalık Eksikliği - Son Dakika
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Eskişehir'de Hayvan Bakımında Farkındalık Eksikliği

Eskişehir\'de Hayvan Bakımında Farkındalık Eksikliği

Pet shop sahibi, hayvanların geri getirilmesinin sebebinin bakılamaması olduğunu vurguladı.

27.09.2024 10:54
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Eskişehir'de pet shop sahibi Bülent Silek, alınan hayvanların birçoğunun bakılamadığı için geri getirildiğini belirtti.

Birçok ebeveyn çocuklarına hayvan sevgisi aşılamak için muhabbet kuşu, tavşan, civciv gibi hayvanlar alıyor. Beklenmedik masraflar, alerjiler, bakım zorlukları gibi sebeplerle bazı hayvanlar mağazalara geri getirilebiliyor. Pet shop'lardan alınan hayvanların bir süre sonra bakılamadığı için geri iade edildiğini belirten esnaf Bülent Silek, bu alışverişlerin gölge taraflarını anlattı. Evcil hayvan sahibi olmanın bir farkındalık gerektirdiğini vurgulayan Silek, hayvana bir oyuncak olarak değil de bir canlı olarak bakılması gerektiğini belirtti.

"Bir heves uğruna alınmamalı, farkındalık yok"

Esnaf Bülent Silek bir heves uğruna hayvan alınmaması gerektiğini belirterek, "Bu işe hobi olarak başladım. Muhabbet kuşları üretip yarışmalara katılıyordum. Emekli olduğumda hobimi iş haline getirdim. Bu iş sevilerek yapılacak bir iş. Kuşları, tavşanları, balıkları alan insanların hassas olmaları gerekiyor. Sadece sevgi ile olmuyor, bakımını yapabilecekseler almalılar. Dükkanımızda tropikal kuşlar, papağanlar, kanaryalar mevcut. İnsanlar evcil hayvan alırken bir farkındalıkları olmalı. Bir heves uğruna alınmamalı, farkındalık yok. İnsanlar bu hayvanları oyuncak gibi görebiliyor. Bu bir oyuncak değil, bir canlı. Ebeveynler çocuklarına evcil hayvan alırken dikkatli olmalı. Yeterli sorumluluk bilinci aşılandığında hayvanın da vebaline girilmemiş oluyor. Çocuk belirli bir yaşa geldikten sonra alınması ve hayvan sevgisinin aşılanması daha mantıklı oluyor. Küçük yaştaki çocuklar hayvanları bazen oyuncak olarak görebiliyor. Bu canlılara değer vermek lazım. Birçok kişi kuş, tavşan alıp bakamıyoruz deyip hayvanları geri getiriyorlar. Hayvan sevgisinin aşılanması için sadece hayvan almak yeterli olmayabiliyor. Çocuklara duyar kazandıracak sorumluluklar verildiği zaman hayvanlar da aileler de oldukça mutlu oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Hayvan Bakımında Farkındalık Eksikliği - Son Dakika

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