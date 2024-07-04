Eskişehir'de Hurda Egzozlardan Yapılan Şekiller Müşterilerin İlgisini Çekiyor

Yerel

Eskişehir'de bir sanayi çalışanının hurda egzozlardan yaptığı insan ve hayvan şekilleri müşterilerin ilgisini çekiyor.

Otomobillerde egzoz, kaporta ve boya gibi sanayi işleriyle uğraşan Sercan Ay, yaklaşık 5 yıl önce elindeki çürük parçalarla ilginç şekiller yaptı. Hurda egzoz parçaları ile insan ve köpek figürü oluşturan Ay, dükkanının maskotunu kendi elleriyle tasarladı. İlginç görüntülü figürler, müşterilerin de beğenisini kazandı. Esnaf, vatandaşlar isterse ilerleyen günlerde bu tarz figürlerin yenisini yapabileceğini ifade etti.

"Bu heykeli eski çıkan çürük egzozlardan yaptık"

Ercan Ay, "Bu şekilleri eski çıkan çürük egzozlardan yaptık. Görenler fotoğraf çekip, 'Güzel olmuş' diyorlar. Olumlu yorumlar alıyoruz. Yaklaşık 5 senedir dükkanın maskotu ve sembolü olarak burada duruyor. Biz bunun köpeğine Johnny diyoruz. Adama henüz bir isim koymadık. Bundan başka böyle çalışmalarımız olmadı ama istek gelirse devamını getiririz" dedi. - ESKİŞEHİR