Eskişehir\'de İnşaat Çalışmaları Esnafı Mağdur Etti

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Eskişehir'de bir inşaat alanındaki çalışmalar sırasında çöken yolun çevresindeki esnaf, bölgenin trafiğe kapatılmasıyla işlerinin yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi. Daha tedbirli çalışmalar yapılmasını isteyen esnaf, yolun tek şeritli olarak açılmasını önerdi.

Odunpazarı İlçesi Asarcıklı Caddesi'nde 12 Eylül 2024 günü sabah saatlerinde, Sarar Şirketler Grubu'na ait 'Eski Otogar' olarak bilinen inşaat alanında iş makinesi operatörünün kazı yaptığı esnada toprak almasının etkisiyle bitişikteki yolda çökme oluştu. Bu sırada inşaat alanını çevreleyen bariyerler de aşağıya düşerken, zarar gören yol polis ve zabıta ekiplerince trafiğe kapatılmıştı. İşletmelerinin önündeki çöken yolun yeni bariyerlerin çekilmesinden beri yaklaşık 1 haftadır kapalı olmasıyla ilgili konuşan çevre esnafı, bölgede plansız ve tedbirsiz çalışmalar yapıldığını öne sürerek tepkisini dile getirdi. Şans eseri can ve mal kaybı yaşanmayan olay sonucunda bölgedeki trafiğin kesilmesiyle işlerinin yüzde 70 oranında azaldığını iddia eden esnaf, mağdur olduklarına da dikkat çekerek en kısa zamanda bahsi geçen inşaat alanındaki iş güvenliğinin sağlanmasını istedi. Ayrıca gerekli incelemelerin yapılmasının ardından trafiğin tek şeritten akıtılabileceği önerisi de geldi.

"Yol yıkıldığında park alanındaki araçlar ve çoluk çocuk oranın içine düşebilirdi"

Esnaf İbrahim Doğrul, "Plansız bir çalışma var. İstinat duvarı yapmadılar. Yol yıkıldığında park alanındaki araçlar ve çoluk çocuk oranın içine düşebilirdi. Birden çöktü. Onlar da nasıl olduğunu anlamadı. Belki sahada mühendis bile yok. İş güvenliği de denetleyen de yok. Şu an mal kaybı ve can kaybımız yok, şükürler olsun. Ancak burası trafiğe kapandı. Yıkım esnasında çıkan toz toprak vatandaşları ve bizi olumsuz etkiledi. etkili mi? Tabii ki kargo araçları da artık buraya giremiyor. Ürünlerimizi, mallarımızı indiremiyoruz. Vatandaş buraya aracını koyamadığı için bizden alışveriş yapmıyor. Trafik sıkışıyor, kavgalar oluyor. Belediyenin veya devlet görevlilerinin en kısa zamanda burada bir şekilde iş güvenliğini sağlaması lazım" dedi

"Yüzde 70 iş kaybımız oldu, yolu en azından tek şeritli olarak açsınlar"

Esnaf Ferruh Kayacan ise "Asfaltın altını eşeledikleri için haliyle üst taraftan çökme yaptı. Bu 1 hafta önce oldu. Burası bariyerlerle birlikte aşağıya döküldü, yıkıldı. Daha sonra belediyeden gelenler sadece yeni bariyerler çekip yolu kapattı. Biz mağduruz. Buraya şu an araçla giriş yapılamıyor. Buradaki satılan şeyler genelde tarım aletleri. Yani ağır şeyler. Vatandaşın bunu araçla gelip alması lazım. Durum böyle olduğundan haliyle yaklaşık yüzde 70 oranında müşteri kaybımız oldu. Daha kapsamlı bir çalışma olsun. Yolu en azından tek şeritli olarak açsınlar. Aslında bariyeri de biraz mesafe koyarak çektiler. Trafik tek şeritten açılsa risk oluşturmaz, araçlar burada rahatlıkla çalışabilir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR