Eskişehir'de İşitme Engelli Girişimci Parfümeri Dükkanı Açtı - Son Dakika
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Eskişehir'de İşitme Engelli Girişimci Parfümeri Dükkanı Açtı

Eskişehir\'de İşitme Engelli Girişimci Parfümeri Dükkanı Açtı

Eskişehir'de yaşayan Cüneyt Büyükeren, doğuştan işitme engelli olmasına rağmen İŞKUR'un engelli hibe desteği ile bir parfümeri dükkanı açtı. İletişim konusunda zorluklar yaşayan Büyükeren, hiçbir şeyi kendisine engel görmeden işletmesini geliştirmeye devam ediyor.

23.05.2024 10:05
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Eskişehir'de yaşayan Cüneyt Büyükeren, doğuştan işitme engelli olmasına rağmen hayallerinden vazgeçmeyerek İş ve İşçi Bulma Kurumunun (İŞKUR) engelli hibe desteği ile bir parfümeri dükkanı açtı.

Doğuştan engelli olması nedeniyle işitme cihazı kullanarak sesleri algılayabilen 29 yaşındaki Cüneyt Büyükeren, duyma kaybını kendisine bir engel görmeyerek yaklaşık 1 yıl önce hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçti. Daha önce abisiyle birlikte sürücü kursunda çalışarak geçimini sağlayan Büyükeren, İŞKUR'a başvuru yaparak engelli hibe desteğinden faydalanmak istedi. Projesi kabul edilen engelli girişimci bir süre eğitim aldıktan sonra kendisine bir parfümeri dükkanı açtı. Belli dönemlerde insanlarla iletişim kurmak konusunda zorluk yaşayan girişimci Büyükeren, hiçbir şeyi kendisine engel görmeyerek işletmesini geliştirmeye devam etti. Şu anda bir parfümeri dükkanı işletmecisi olarak hayatını sürdüren Cüneyt Büyükeren, katı parfümlerden tamamen kendi imkanlarıyla oluşturduğu özgün kokular ile müşterilerine hizmet veriyor.

"İletişim konusunda biraz sıkıntılar oldu ama bunu kendime hiç engel görmedim"

İşini çok sevdiğini ve dükkanını her sabah heyecan ile açtığını dile getiren engelli girişimci Büyükeren, "Doğuştan duyma engelliyim. Şu an kullandığım cihaz ile sesleri işitebiliyorum. Cihaz da olmazsa hiç duymuyorum. Zorluklar yaşadım. İletişim konusunda biraz sıkıntılar oldu ama bunu kendime hiç engel görmedim. Hep mücadeleye devam ettim. İŞKUR'a başvuru yaptım ve destek aldım. Yaklaşık 90 bin TL civarında bir destek oldu. Bu dükkanı da 1 senedir işletiyorum. Bu konuda İŞKUR'u tavsiye ederim çünkü bir miktar para alıyorsunuz. Böyle İŞKUR'dan çok kişi geliyor. En azından oradan gelen destek benim masrafımı azaltmış oluyor. Bu da bana mutlu ediyor. Ben atölyede çalıştığım zamanlarda severek geldim. Dükkanı açtığımdan sonra geçmişten şimdiye kadar bakıyorum, çok mutlu oluyorum ve heyecanım artıyor. Bu heyecanla işe daha da çok isteyerek gidiyorum. Böylelikle hedeflerime ulaşmaya çalışıyorum. Bu dükkanda katı parfümle kolonya ve oda kokusu gibi her şeyi yapabiliyorum. Kendim üretim yapıyorum, severek uğraşıyorum. Diğer engellilere de şunu söyleyeyim, kendilerine engel hissetmesinler ve kendi hayatları için mücadele versinler. Sevdikleri bir meslek varsa asla pes etmesinler. Mücadeleye devam etsinler, zaten bir süre sonra onun karşılığını alacaklar. Ben şu anda eğitim almak ve yurt dışına gitmek istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de İşitme Engelli Girişimci Parfümeri Dükkanı Açtı - Son Dakika

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