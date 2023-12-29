Eskişehir\'de işitme engellilere işaret diliyle cuma hutbesi

Eskişehir'de işitme engelli vatandaşlar, İl Müftülüğü tarafından başlatılan proje çerçevesinde işaret diliyle anlatılan cuma hutbelerini, duaları ve sohbetleri anlayabiliyor.

Eskişehir'de imamlık yapan Kadri Altınsoy, İl Müftülüğü tarafından başlatılan proje ile işitme engellilerin cami cemaatiyle bir arada ibadete katılabilmesi, hutbeleri ve duaları diğer vatandaşlar gibi anlayabilmeleri için işaret dili kullanmaya başladı. Daha önce kendi görev yeri olan bir camide işaret dili ile anlatım yaptığını dile getiren imam Kadri Altınsoy, cami konumunun merkeze uzak olması sebebiyle katılım sayısının az olduğunu söyledi. İl Müftülüğü ile birlikte bir karşılıklı istişare ederek bu uygulamaya kent merkezinde bulunan Reşadiye Camii'nde başladıklarını ifade eden Altınsoy, bu uygulamanın sürekli devam etmesini istediklerini ve katılımın giderek arttığını söyledi.

"Engel kalptedir vücutta ve ibadette olmaz"

İşitme engelli vatandaşların ibadetlerini yaparken camilerde edilen duaları, konuşulan sohbetleri ve hutbeleri anlayamadıkları için diğer vatandaşlardan ayrıldıklarını ifade eden imam Kadri Altınsoy, işaret dili anlatımının önemli bir konu olduğunu söyledi. İşitme engelli vatandaşlar için bu uygulamanın gerekli olduğunu ve daha fazla yaygınlaştırılması gerektiğini dile getiren Altınsoy, "İşitme engelli kardeşlerimiz benim görevli bulunduğum Hacı Hasan Ağa Camii'ye geliyorlardı ama biraz uzak olduğu için oraya gelmeyi pek tercih etmiyorlardı. Caminin bulunduğu konumun uzak ve dik yokuşlu bir mahallede olduğu için vatandaşların gelip gitmekte sıkıntı çektiklerini İl Müftüsü ile istişare ettik, Müftü bey de uygun gördü. Bundan sonra Reşadiye Camii'nde her cumaları ve bayramları inşallah işaret dili ile hutbeyi vaazı çevirmeye başladık. Kardeşlerimiz geliyorlar 2 ay oldu, yani 7-8 haftadır devam ediyoruz. Bu işte manevi danışmanlığa geçince biraz daha rahatladım çünkü ben aynı zamanda hem imamlık yapıyor hem işaret diline çeviriyordum. O zaman sıkıntı çekiyordum, şimdi arkadaşlar okuyorlar, ben çeviriyorum. Oradayken hem ben okuyordum hem çeviriyordum. Engelli camilerimiz şu anda Eskişehir'de 2 tane var, inşallah bir üçüncüsü de açılacak nasip olursa. Hasan Polatkan diye bildiğimiz cadde üzerinde bir arsa alındı. Şu anda engellilere yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı ve bizim çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Engel kalptedir, vücutta ve ibadette olmaz. Engelleri kaldırmak için çalışan bir Diyanet Kurumu var. Buna kardeşlerimizin de katkı sağlamasını istiyoruz. Nasıl? Uygulamayı duyurmakla. İşitme engelli kardeşlerimizi her cuma namazdan önce vaaz dinlemeye ve cuma hutbesini çevirisini seyretmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Önceden boş boş bakıyorduk ama artık insanlarımız bize bakıyor"

Cuma hutbesi ve duaların imam Kadri Altınsoy tarafından işaret dili ile anlatıldığı Reşadiye Camii'ne gelen işitme engelli vatandaş Halil Çelik, namaz sonrası düşüncelerini paylaştı. Kadri Altınsoy'un anlatımıyla konuşan Çelik, "Emekli olduğum için bu vakitleri buluyorum. Kur'an-ı Kerim kurslarına katılıyorum ve Kur'an- ı Kerim'i okumaya devam ediyoruz. Geliyoruz, gidiyoruz, namazlara da devam ediyoruz. Eskiden bir şey yoktu, hutbe ve dualar okunurken sadece düşünüp bekliyorduk. Etrafa bakıyorduk, hocamız başlayınca farklı olmaya başladı. Önceden boş boş bakıyorduk ama artık insanlarımız bize bakıyor. Ben şu anda çok memnunum. Artık hutbeleri anlayabiliyorum, teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR