Eskişehir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri sessiz yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri sessiz yürüyüş düzenledi

Eskişehir'de sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik işgal ve zulmünün devam ettiği vurgulandı. Ayrıca, Gazze'ye insani yardımın engellendiği ve boykot çağrısının yapıldığı belirtildi.

09.03.2024 17:42  Güncelleme: 17:43
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MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir'de sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" yaptı.

Eskişehir'de Köprübaşı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Ellerindeki dövizlerle Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Yediler Parkı'na yürüyen kitle adına Mehmet Gürsöz, açıklama yaptı. Gürsöz, şu ifadeleri kullandı:

"Hekimler, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanlar olarak başlattığımız sessiz yürüyüşümüzün 17. haftasındayız. İşgalci İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettiği sistematik işgal ve zulüm, 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlenerek tam 154 gündür soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlarda, bütün dünyanın gözü önünde devam ediyor. Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşeti bizim tekrar tekrar gözler önüne sermemiz gerekiyor. Gazze'nin kuzeyinde 400 bin civarında Gazzeli kardeşimiz topraklarını terk etmeyi reddedip terörist İsrail'in bombardımanı altında açlık, susuzluk ve soğukla mücadele ediyor. Han Yunus bölgesinde işgalci teröristler özellikle hastane çevrelerinde keskin nişancılar ile siviller öldürüyor. Gazze'nin güneyine sıkışmış 1.5 milyon insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Güneyin son noktası Mısır sınırında, Refah kentinde 1.2 milyon insan bir mahalleye sıkışmış durumda ve İsrail bu bölgeyi bombalamaya, sınır bölgesine sığınan siviller öldürmeye devam ediyor.

"GAZZE'YE İNSANİ YARDIMIN GİRMESİNE İZİN VERİLMİYOR"

Gazze'ye giren su vanaları kapatıldı, tarlalar bombalanıyor. Bütün bu saldırılarla birlikte Gazze'ye insani yardımın girmesine de izin verilmiyor. Filistin'in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken günde ancak 3-5 tırın girmesine izin veriliyor. Mısır, Gazze sınırına beton barikatlar kurup jiletli teller le sınırı geçilmez hale getiriyor. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin ise soykırıma olan açıktan desteği devam ediyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerininse en büyük silahlarından biri boykot. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Boykot; direniştir, mücadeledir, aktif bir eylemdir, istikrar sağlanırsa düşmanı yenecek güçtedir."

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Filistin, İsrail, Gazze, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri sessiz yürüyüş düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri sessiz yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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