Eskişehir'de İzni Olmayan Yapılar İçin Yıkım Kararı - Son Dakika
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Eskişehir'de İzni Olmayan Yapılar İçin Yıkım Kararı

Eskişehir\'de İzni Olmayan Yapılar İçin Yıkım Kararı

Odunpazarı Belediyesi, izinsiz yapılaşmaya karşı kararlı bir mücadele yürütmeye devam ediyor ve SS Yıldızvadi Gayrimenkul İşletme Kooperatifi'ne ait izinsiz yapılar için 17 Ekim 2024 tarihinde yıkım işlemi başlayacak.

11.10.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'nce SS Yıldızvadi Gayrimenkul İşletme Kooperatifi'ne ait izinsiz yapılar için yıkım kararı alındı.

Odunpazarı Belediyesi, ilçede imara aykırı yapılaşmaya karşı yürüttüğü kararlı mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede son olarak, Doğankaya Mahallesi'nde bulunan SS Yıldızvadi Gayrimenkul İşletme Kooperatifi'ne ait izinsiz yapılar için yıkım kararı alındı. Eskişehir Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün belirttiği doğrultuda, Eskişehir İl Toprak Koruma Kurulu'nun aldığı karar gereği kaçak yapıların yıkımının yapılacağı açıklandı.

Yıkım işlemi 17 Ekim 2024 Perşembe günü başlayacak

Belediye yetkilileri, 13 bin 844 ada 33 parselde yer alan bu yapılar için yasal sürecin tamamlandığını ve yapı sahiplerinin gerekli önlemleri almaması üzerine yıkım kararı alındığını belirtti. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 21'inci maddesi uyarınca alınan kararla, yıkım işlemi 17 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da Odunpazarı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılacak. Yıkım öncesinde, yapı sahiplerinden taşınmazlardaki eşyalarını ve malzemelerini tahliye etmeleri talep edildi. Eşyaların belirtilen süre içinde çıkarılmaması durumunda, ilgili eşyalar yasal yetkililerce yediemin depolarına kaldırılacak. Yıkım esnasında oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan yapı sahipleri sorumlu tutulacak.

"Kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz"

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İzinsiz yapılaşmaya karşı yasal süreçlerimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Tarım alanlarının korunması ve çevrenin tahrip edilmemesi adına kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de İzni Olmayan Yapılar İçin Yıkım Kararı - Son Dakika

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