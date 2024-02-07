Eskişehir'de Kadın Muhtarlar İçin Eğitim Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Kadın Muhtarlar İçin Eğitim Programı Düzenlendi

Eskişehir\'de Kadın Muhtarlar İçin Eğitim Programı Düzenlendi

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı'nın yürütücülüğünü yaptığı 'Daha Eşit ve Kapsayıcı Bir Mahalle Mümkün' başlıklı proje kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) iş birliği ile kadın muhtar ve muhtar adayları için eğitim programı düzenlendi.

07.02.2024 13:50  Güncelleme: 13:59
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Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı'nın yürütücülüğünü yaptığı "Daha Eşit ve Kapsayıcı Bir Mahalle Mümkün" başlıklı proje kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) iş birliği ile kadın muhtar ve muhtar adayları için eğitim programı düzenlendi.

EBB ile Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı iş birliğiyle kadın muhtar ve muhtar adayları için eğitim düzenlendi. Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'daki eğitime CHP'nin EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, EBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Iraz Bayındır, eğitmenler, kadın muhtarlar ve kadın muhtar adayları katıldı.

Ünlüce, programda yaptığı konuşmada, kadın dayanışmasına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de 540 mahallemiz var ve yalnızca 31 kadın muhtar bulunuyor. Bu sayı gerçekten çok düşük. Örneğin Beylikova'da bir tane kadın muhtar, Seyitgazi'de, Mihalıççık'ta, Sivrihisar'da birer kadın muhtar bulunuyor. Yani ilçelerimizde iki kadın muhtar henüz olmamış. O sebeple bu eğitimler çok önemli. Yol haritanızı çizerken bu eğitim sizlere bir kılavuz olacak. 31 Mart Yerel Seçimleri ile siz seçildiğinizde, ben seçildiğimde hem mahallelerimize hem Eskişehir'e kadın ele değecek ve çok güzel bir çalışma dönemi geçireceğimizi biliyorum. Çok güzel işler yapacağız. Kadın muhtarlar mahallelerde anaç ruhuyla çok başarılı oluyorlar. Sadece belediyeleri değil, devletin tüm kurumlarını harekete geçirip mahallelerine çok önemli hizmetlerde bulunuyorlar. Çıktığınız bu güzel yolda başarılar diliyorum. Seçimler gelir geçer, önemli olan kardeşlik ve komşuluk ruhunu kaybetmemek. Başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından eğitime geçildi. Eğitim programının tamamlanmasının ardından katılımcı muhtar ve muhtar adayı kadınlara sertifikaları verildi.

Kadınların muhtarlık kurumunda eşit temsil edilmesini, öncelikle temel bir hak gören, daha eşitlikçi ve kapsayıcı mahallelerin ve köylerin inşası için ise bir gereklilik olduğunu temel alan söz konusu proje, 2024 yerel seçimleri öncesi hem mevcut kadın muhtarların güçlendirilmesini hem de kadın muhtar sayısının artmasını hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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