Eskişehir\'de Kamyonet Kasisinde Tehlikeli Yolculuk

Eskişehir'de bir kadının kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan 26 RL 764 plakalı kamyonetin kasasında yolculuk yapan bir kadın göze çarptı. Yasak olmasına rağmen kasasında yolcu taşıyan sürücü, trafik kurallarını ihlal etti. Ortaya çıkan ilginç görüntü, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR