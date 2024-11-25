Eskişehir\'de Karapınar Mahallesi\'nde Alışveriş Sorunları İsyanı

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Eskişehir'de yaşadıkları bölgede market ve pazar olmamasından dolayı seyyar olarak gelen manav ve fırından alışveriş yapan vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirerek yetkililerden yardım istedi.

Odunpazarı İlçesi Karapınar Mahallesi'ndeki 448 hanenin bulunduğu Karapınar TOKİ konutlarında yaşayan yüzlerce kişi zor günler geçiriyor. Bölgede bulunan 1 adet küçük marketin de kapanmasıyla alışveriş yapacak yer bulamayan vatandaşlar, kilometrelerce uzaklıktaki marketlere gitmek zorunda kalıyor. Bölgenin yakınında semt pazarı kurulmaması da vatandaşların mağduriyetini arttırıyor. Site yönetiminin oluşan mağduriyeti en aza indirmek için yaptığı işbirliği ile bölgeye haftada 1 gün seyyar manav geliyor. Ayrıca farklı mahalledeki bir fırın işletmecisi de araçla ekmek getirip bölgede yaşayan vatandaşlara satış yapıyor. Şehir merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Karapına'da yaşayan vatandaşlar, seyyar olarak gelen manav ve ekmek ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

"Seyyar manav gelirse ihtiyaçlarımızı alıyoruz, gelmezse alamıyoruz"

Kamyonetinin kasasını meyve ve sebze ile doldurup gelen manav sayesinde ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini belirten Sadiye Sarı, "Bakkal, market yok. Bu tarafta bir şeyler almak için gideceğimiz bir yer yok. Kendi başıma yaşıyorum ben, oldukça zor oluyor. Hiçbir yere gidemiyoruz. Seyyar manav gelirse ihtiyaçlarımızı alıyoruz, gelmezse alamıyoruz. Bu halde başka yere de gidemiyorum, zor oluyor. Ekmekçi gelmezse ekmek bile alamıyoruz" dedi.

"Eşim iş yerinden dönüp de ekmek getirene kadar ben aç kalıyorum"

En yakın marketin dahi yürüme mesafesinde olmayışından dolayı gün içinde gidip gelemediklerini söyleyen Kezban Öksüz, "Sıkıntılarımız var. Bakkalımız, marketimiz yok. Belediye arka yolu kapatmıyor. Tabutlar geziyor, bizim çocuğumuzun çoluğumuzun bir garantisi yok. Çok sıkıntı oluyor. Bizim bu halimiz ne olacak? Aç kalıyoruz. Eşim iş yerinden dönüp de ekmek getirene kadar ben aç kalıyorum. Seyyar manav gelmezse tamamen aç kalacağız. Ayağımda platin var ben pazara gidemiyorum. Allah bu manavdan razı olsun, telefonla yalvardık öyle geldi. Belediye buranın ihalesini aldı, burası da kapandı. Halimiz ne olacak? Geceleri silahlar patlıyor, içen tekinsiz insanlar var. Bizim burada bir değil bin tane problemimiz var" diye konuştu.

"Burada insanlar mağdur olmasın diye rica minnet günde iki defa ekmek aracı çağırıyoruz"

Bölgede yaşayan kişilerin mağduriyet yaşamaması için fırın, manav gibi yerlerden seyyar araç çağırdıklarını söyleyen Karapınar TOKİ yöneticisi Gökçehan Sakartepe, şu ifadeleri kullandı:

"Burada 448 hane var. Her hanede 4 kişinin yaşadığını düşünürsek burada en az bin 800 kişi yaşıyoruz. Belediye arsayı zapt edip kendine büfe yaptı. Bu büfeyi ihale üzerinden satışa çıkardı. İhalenin alınmasına rağmen büfe açılmadı. Burada insanlar mağdur olmasın diye rica minnet günde iki defa ekmek aracı çağırıyoruz. Yaşlılarımız var ekmek alamıyorlar. Kazım Bey'i arıyoruz, randevu vermiyor. Otobüsümüz yok, ulaşım oldukça sıkıntı. Geceleri arka tarafta sürekli alkol alıyorlar. Güvenliğimiz yok. Bununla ilgili birçok yere başvurdum. Burada halk mağdur. Ben yönetim olarak elimden geleni yapıyorum. Ekmeği ve manav ürünleri siparişle getirtiyorum ama elimden başka bir şey gelmiyor. Belediye'den hiçbir şekilde yararlanamıyoruz. Buraya 2014 yılından beri bir çivi bile çakılmadı. Kışın kepçe tutup yolları ben açtırıyorum. Buradaki insanların ulaşımını sağlamak lazım. Yolu bile yapmıyorlar. - ESKİŞEHİR