Eskişehir'de Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı: Sektörde Daralma Var

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MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, sektörde ciddi manada bir daralma olduğunu belirterek "1 Temmuz'dan itibaren kira sınırlamaları kalkınca mülk sahipleri epey zamlar yapmaya başladılar. Bu durumdan dolayı epey kapanan işletme de oldu. Zor bir süreç bizi bekliyor. İşletmeci arkadaşlarımı tedbirli olmaya davet ediyorum. Çok umutlu değiliz" dedi.

Eskişehir Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, sektörde yaşanan sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı. Gerçek manada bir durağanlık olduğunu hissettiklerini söyleyen Bilen, işletmecileri ve esnafı uyardı. Esnafı tedbirli olmaya davet eden Bilen, herkesi zor bir sürecin beklediğini ifade etti.

"Hissedilir bir daralma var"

Elektrik ve doğal gaz zamlarının yaşanan durağanlığı tetiklediğini söyleyen Bilen, "Son zamanlarda gerçek manada hissedilir bir daralma var, durağanlık var. Yani son bir ay içinde doğal gaza, elektriğe gelen yüzde 38 oranında zamlar da epey tetikledi. Malum vatandaşın alım gücü de söz konusu olunca, bunun üzerine şimdi okullar da açılacağından dolayı okul masrafları da epey bir ekonomik sıkıntı içinde esnaflarımız" diye konuştu.

"çok umutlu değiliz"

İşletmecileri ve esnafı tedbirli olmaya davet eden Bilen, "1 Temmuz'dan itibaren kiralarda da tedbirler kalktı. 1 Temmuz'dan itibaren kira sınırlamaları kalkınca mülk sahipleri epey zamlar yapmaya başladılar. Bu durumdan dolayı epey kapanan işletme de oldu. İşletmelerini değiştiren, farklı yerlere taşınan arkadaşlarımız oldu. Bu da sıkıntı yarattı sektörümüzde. Zor bir süreç bizi bekliyor. Ben işletmeci arkadaşlarımı tedbirli olmaya davet ediyorum. Bekleyeceğiz göreceğiz. Çok umutlu değiliz" şeklinde konuştu.

"Kapatmak da ayrı bir maliyet"

Bilen, "Bizim işletmelerimiz maliyetli işletmeler. Demirbaşlar var. Kapatmakla kalmıyor sadece. Kapatıp gidince o demirbaşı depolama alanı bulmak lazım. Onlar da bir maliyet. Ucuz veya pahalı bir şekilde devretmeye çalışıyor işletmeci arkadaşlarımız. Sektörümüze son dönemde ilgi de artmaya başladı. Ekonomik sıkıntı olmasına rağmen imalat ve sanayi sektörünün bizim sektörümüze kaymalar söz konusu. Düşük sermayeyle günlük sıcak para dönüyor mantığıyla ama maliyet hesabı bilen insanlar ayakta kalıyorlar. Maliyet hesabı yapamayanlar kapatıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Stopajların kaldırılmasını istiyoruz"

Esnafın talep ve beklentileri ile ilgili de konuşan Bilen, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Online sipariş firmaları bizim ortaklarımız. Çünkü komisyonlar gerçekten çok yüksek. Bunlar da maliyetlerini yükseltiyor, vatandaşın da alım gücüne yansıyor, karımıza yansıyor. Bankalardan post komisyon bedelleri var. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü bankalar da bizim yüzde 50-50 ortağımız. Çünkü onların kredi kartı varsa bizim de işletmelerimiz var. Bizim işletmelerimiz olmasa onlar o kartı nerede kullansınlar. Dolayısıyla burada yüzde 50-50 olmalı diye düşünüyoruz. Mesela bir gecelik repo karşılığında emekliye, işçiye, memura promosyon veriyorlar. Bizim de paramız orada en az bir gece kalıyor. Hatta haftalarca kalıyor. Bizim paramızı da kullanıyorlar. Birkaç memur veya emekli maaşı kadar para birikiyor. Ama bizden komisyon kesiyorlar. Bu haksız bir durum. Bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Stopajların kaldırılmasını istiyoruz. Bunlar çok büyük yük bizim üzerimizde. Yani mülk sahibinin elde etmiş olduğu kira bedelinin stopajını biz ödüyoruz. Bu da büyük haksızlık. Bunlar kaldırılırsa bizim kar marjlarımız artacak ve kısa vadeli enflasyonla mücadelede fiyatlarımıza da yansıyacak. En az yüzde 20-30 civarında fiyatlarımıza yansır, fiyatlarımız düşmüş olur. Bu da vatandaşa sirayet edecek dolayısıyla."