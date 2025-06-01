Eskişehir'de Kırsal Kalkınma İçin Yerel Üreticilere Destek - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Kırsal Kalkınma İçin Yerel Üreticilere Destek

Eskişehir\'de Kırsal Kalkınma İçin Yerel Üreticilere Destek
01.06.2025 14:03  Güncelleme: 14:11
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Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yerel üreticilerin yanında olduklarını belirterek, kırsal kalkınmayı destekleyen projelerin artarak devam edeceğini açıkladı. Süt sağım makineleri ile kadın manda yetiştiricilerinin iş gücünü artırmayı ve verimliliği sağlamayı hedefliyorlar.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, yerel üreticilerin yanında olacaklarını söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl İnönü ilçesinde manda yetiştiricilerine süt sağım makinesi desteği verdi. 12'si kadın 41 manda yetiştiricisine verilen süt sağım makineleri sayesinde üreticiler verimli süt elde etti. Kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Kırsalda kalkınmanın yolu, yerel üreticimizin yanında olmaktan geçiyor. Bu anlayışla, yalnızca bugün değil, yarın da üreticimizin yanında olacağız. Hep birlikle daha güçlü, daha üretken, daha umut dolu bir Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine sağlanan süt sağım makineleri ve sağım sonrası daldırma solüsyonu sayesinde küçük aile işletmelerinde süt kalitesinde önemli bir artış yaşandı. Verimli ve hijyenik süt elde edilmesini sağlayan bu ekipmanlarla birlikte üreticiler, hem zamandan tasarruf etti hem de ürün verimliliğini artırdı. Özellikle kadın üreticilerin bu destekten yararlanması, kırsalda kadın emeğinin güçlendirilmesine katkı sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kırsal kalkınmayı destekleyen çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, yerel üreticilerin yanında olacaklarını söyledi. Kırsalda kadın gücünün önemine değinen Başkan Ünlüce, "Tarım ve hayvancılıkta verimlilik ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız aracılığıyla hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde, hem süt kalitesinde ciddi bir artış sağladık hem de üreticilerimizin iş gücünü azaltarak, zamandan ve emekten tasarruf etmelerine katkıda bulunduk. En çok da kadın üreticilerimizin bu destekten yararlanmış olması bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Kadın emeğini kırsalda güçlendirmek, toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biridir. Bu doğrultuda attığımız her adımda kadınların yanında olmaya, onların üretim sürecindeki rollerini daha görünür ve güçlü kılmaya devam edeceğiz. Kırsalda kalkınmanın yolu, yerel üreticimizin yanında olmaktan geçiyor. Bu anlayışla, yalnızca bugün değil, yarın da üreticimizin yanında olacağız. Sadece makine, ekipman değil; bilgiyle, eğitimle ve projelerle desteklemeye kararlıyız. Hep birlikle daha güçlü, daha üretken, daha umut dolu bir Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinin önemine dikkat çeken Eskişehir Damızlık Manda Yetiştiriciliği İş Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile her zaman uyumlu bir şekilde çalıştık. Vermiş olduğu desteklerden dolayı Ayşe Başkan'a çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Süt sağım makineleri ile üreticilerin kaliteli süt elde ettiklerini söyleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Eşref Genç, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak yerel üreticimizin yanında olmak sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir mirası da korumak anlamına geliyor. Manda sütü zengin protein ve yağ içeriği, yüksek kalsiyum oranı ve geleneksel ürünlerdeki eşsiz lezzetiyle hem sağlık hem de bölge ekonomisi açısından büyük değer taşıyor. Saha ziyaretlerimizde görüyoruz ki dağıttığımız sağım makineleri sayesinde üretim kolaylaşmış, zamandan tasarruf sağlanmış ve birçok üreticimiz süt kalitesinde artış gözlemlemiş. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Çiftçilerin her zaman desteklenmesi gerektiğini söyleyen manda yetiştiricisi Zöhre Kara, "Geçen sene makinelerimizi Büyükşehir Belediyesi sağladı. Yeni makine, daha iyi ve daha temiz çalışıyor; üstelik yeni teknoloji kullanıyoruz. Sağ olsunlar, destek eksik olmayınca işlerimiz de daha iyi gidiyor. Çiftçiye verilen her destek çok kıymetli. Böylece çiftçi, yanında birilerinin olduğunu hissediyor. Yaptığınız bu iyilikler için teşekkür Sayın Başkanımıza teşekkür ediyor, devamını da bekliyoruz" diye konuştu.

Ferihan Sözsoy, "Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu makinelerden daha hijyenik, daha sağlıklı, daha iyi süt üretimini gerçekleştiriyoruz. Destekleri için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" diyerek süt kalitesinin arttığını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kırsal Kalkınma İçin Yerel Üreticilere Destek - Son Dakika

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