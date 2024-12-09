Eskişehir\'de Kış Baharatı Zencefil ve Zerdeçal

Yerel

Eskişehir'de vatandaşlar kışı mevsiminin gelmesiyle birlikte hastalıklardan korunmak için en çok zencefil ve zerdeçala tercih ediyor.

Eskişehir'de esnaflık yapan Beraat Akgüz, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların yaza oranla daha çok baharat tükettiğini belirtti. Zencefil ve zerdeçala yoğun ilgi olduğunu dile getiren Akgüz, vatandaşların bu baharatları hastalıktan korunmak için tükettiğini ifade etti. Vatandaşların bu iki baharatı özellikle sabahları tükettiğini söyleyen Akgüz, "5 yıldır bu işle ilgileniyorum. Kajun, pul biber, kekik, nane, dağ kekiği, zahter, zerdeçal ve zencefil gibi baharatlarımız mevcut. Vatandaşlar soğuk havalarda en çok zencefil ve zerdeçal tercih ediyor. Zencefil ve zerdeçalın kilosu 500 lira. Bu iki baharat kış mevsiminde hastalıklara, bağışıklık sistemine ve öksürüğe iyi geliyor. Yazın kekik, nane ve pul biber satışlarımız daha fazla olurken, kışın hastalıklara iyi gelen baharatlar olan zencefil, zerdeçal ve tarçın daha çok tercih ediliyor. Yöresel baharatlarımızın hepsi Antep'ten geliyor. Vatandaşlar zencefil ve zerdeçalı genelde sabah aç karnına yoğurda 1 tatlı kaşığı ile karıştırılarak tüketiyor. Yaza oranla kışın daha çok baharat tüketiliyor." - ESKİŞEHİR