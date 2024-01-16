Eskişehir\'de Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Yapıldı

Eskişehir'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkilileri tarafından 6 noktada 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' yapıldı.

DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olan Balıkdamı Sulak Alanı'ndaki çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede 6 noktada 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' yapıldı. DKMP yetkilileri katkılarından dolayı Osmangazi Üniversitesi'nden Ornitolog Muharrem Karakaya ile YHT Ekolojik Değerlendirme ekibine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR