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Eskişehir'de Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Yapıldı

Eskişehir'de Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olan Balıkdamı Sulak Alanı'nda 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' gerçekleştirdi. 6 noktada yapılan sayımda, Osmangazi Üniversitesi'nden Ornitolog Muharrem Karakaya ve YHT Ekolojik Değerlendirme ekibi de katkı sağladı.

Eskişehir\'de Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Yapıldı
16.01.2024 - 12:38,
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Eskişehir'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkilileri tarafından 6 noktada 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' yapıldı.

DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olan Balıkdamı Sulak Alanı'ndaki çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede 6 noktada 'Kış Ortası Su Kuşu Sayımı' yapıldı. DKMP yetkilileri katkılarından dolayı Osmangazi Üniversitesi'nden Ornitolog Muharrem Karakaya ile YHT Ekolojik Değerlendirme ekibine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Yapıldı - Son Dakika
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