Eskişehir'de Klasik Müzik Gecesi: OPA Quadro Sahne Aldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Klasik Müzik Gecesi: OPA Quadro Sahne Aldı

Eskişehir\'de Klasik Müzik Gecesi: OPA Quadro Sahne Aldı

Odunpazarı Belediyesi, klasik müzik tutkunlarını bir araya getiren bir oda müziği konseri düzenledi. OPA Quadro, önemli klasik eserleri yorumlarken, dinleyiciler unutulmaz bir gece geçirerek performansı ayakta alkışladı.

26.01.2025 16:07  Güncelleme: 16:09
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Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, klasik müzik tutkunlarını konserle bir araya getirdi.

Türkiye'nin ilk belediye bünyesindeki piyanolu dörtlüsü olan OPA Quadro, Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nin 2. katında gerçekleştirilen Oda Müziği Konseri'nde sahne aldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şehir dışında olduğu için konsere katılamazken, belediyeyi temsilen Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Figen Kahya, sanatseverlere eşlik etti. Odunpazarlı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, salon tamamen doldu. Piyanoda Tayfun İlhan, kemanda Zeynep İlayda Erden, viyolada Burcu Yazıcı ve viyolonselde Sinan Dizmen'in yer aldığı OPA Quadro, klasik müzik repertuvarının önemli eserlerinden iki şahaseri yorumladı. İngiliz besteci Frank Bridge'in "Piyanolu Dörtlü, H.94" ve İspanyol besteci Joaqun Turina'nın "Piyanolu Dörtlü, Op.67" eserleri, OPA Quadro'nun eşsiz performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda sanatseverler, performansı uzun süre ayakta alkışlayarak beğenilerini dile getirdi. Bu tür etkinliklerin Odunpazarı'nda daha sık gerçekleşmesini istediklerini belirten izleyiciler, müziğin büyüsünü yaşatan bu özel gece için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve OPA Quadro'ya teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Klasik Müzik Gecesi: OPA Quadro Sahne Aldı - Son Dakika

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