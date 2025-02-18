Eskişehir'de Konut Satışları Artıyor

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Eskişehir'de 2025 yılının ocak ayında konutların 520 adedinin ilk el satış, bin 163 adedinin ise ikinci el satış olarak gerçekleştiği açıklandı.

Paylaşılan bilgiye göre, Eskişehir'de satışı yapılan bin 683 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 183,1 oranında artarak 351 adet, diğer satışlar ise yüzde 32,1 oranında artarak bin 332 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 351 konutun 93 adedi ilk satış, 258 adedi ise ikinci el satış oldu. Türkiye genelinde ise, konut satışları 2025 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artarak 112 bin 173'e ulaştı. - ESKİŞEHİR