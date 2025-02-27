Eskişehir'de Konut Satışları Durgun

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Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, TÜİK verilerinin aksine ocak ayında konut satışlarında bir artış olmadığını belirterek "Şehrimiz için açıklamak gerekirse, bizde çok değişen bir şey olmadı. Biz konut satışının çok hızlı olduğunu söyleyemeyiz. Bize yansıyan bir şey yok. Bizim işlerimiz şu an için ağır aksak gidiyor" dedi.

TÜİK, ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,7 artışla 112 bin 173'e çıktı. Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, TÜİK'in konut satışlarına ilişkin verilerini değerlendirdi. Çelik, Eskişehir'de konut satışlarında herhangi bir artış olmadığını, hala satışların ağır aksak şekilde ilerlediğini ifade etti. Konut fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve vatandaşların yüksek faizli kredileri çekmesinin mümkün olmadığını belirten Çelik, dar gelirli vatandaşlar için konut üretimi yapılması çağrısında bulundu.

"Bize yansıyan bir şey yok"

TÜİK'in açıkladığının aksine Eskişehir'de konut satışlarında bir artış gözlemlemediklerini söyleyen Çelik, "Şehrimiz için açıklamak gerekirse, bizde çok değişen bir şey olmadı. Biz konut satışının çok hızlı olduğunu söyleyemeyiz. Bize yansıyan bir şey yok. Ama şöyle olabilir; müteahhitler kredi çekebilir, ipotek verebilir. Bu işlemler işlem sayısını artırabilir. TÜİK'te burada yanılma olabilir. Bizim esnafımıza, gayrimenkul danışmanlarımıza çok yansıyan bir şey yok. Bizim işlerimiz şu an için ağır aksak gidiyor diyebiliriz. Bunun sebebi kredi konut faizlerinde faiz oranlarının çok yüksek oluşu. Şu anda 2.85'lerde faiz oranları. Şehrimizde oturulacak lüks konut fiyatları 5 milyon liradan başlıyor. 12 lira civarında seyrediyor. 10 milyon liraya ev alacak bir insanın 5 lirası varsa 5 lira da kredi çekmesi gerekiyor. Düşünün geri ödemesini. Burada kredi çekecek insanların sayısı git gide azalmış oluyor. Herkes bu kredileri ödeyemez. Bundan dolayı konut satışlarında bir durgunluk var" diye konuştu.

"Ev fiyatları 5 milyon ve üzerinde olduğu zaman neredeyse durağan, hiç satılmıyor"

Eskişehir'de Çamlıca ve 71 Evler mahallelerinde fiyatların daha uygun olduğunu, bu nedenle satışların buralarda yoğunlaştığını ifade eden Çelik, "Eskişehir'de Çamlıca Mahallemizde, 71 Evler Mahallemizde konut satışları var. Buradaki fiyatların piyasası uygun olduğu için 2 milyon lira ilen 4 milyon lira arasında değişiyor vatandaşların alabileceği gibi. Ama rakam 5 milyon ve üzerinde olduğu zaman neredeyse durağan, hiç satılmıyor diyebiliriz. Hızlı bir şekilde dar gelirlilere konut üreterek bu konut sıkıntısından kurtulmamız gerekiyor diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Sığınmacılardan boşalan konut yok"

Sığınmacılardan boşalan konutlar olmadığını söyleyen Çelik, "Beş altı ülkeden ülkemize sığınmacılar geldi. Bizim şehrimize de geldi. Bizim şehrimizde takriben 25 bin civarında yabancının olduğunu görüyoruz. Bunların gittiğini gördük mü? Gittiklerini gerçekten göremedik. Bununla ilgili meslektaşlarımıza mesaj çekmiştim. Acaba evleri boşaltan var mı diye. Hiç dönen olmadı. Bizim de evimizi boşalttı, memleketlerine gidiyor gibi acaba öyle bir şey var mı diye. Şu an için bize yansıyan bir şey yok. Gitmediklerini görüyorum. Gitseler de gelenler olabilir. Gidip orada malına mülküne bakıp dönüyorlar. Temelli giden ve bize çok yansıyan bir şey yok. Öyle yoğun bir yansıyan bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"TOKİ'lere tanınan imkanlar özel sektöre de tanınsın"

Konut sorununun çözümüne ilişkin de konuşan Çelik, "TOKİ'lere tanınan imkanlar özel sektöre de tanınacak. Beş on tane müteahhit bir araya gelecek ve konut üretimini çoğaltacaklar. Aynı imkanlarla üretim hızlı bir şekilde devam eder ve dar gelirlinin daha ucuz konuta ulaşması sağlanır diye düşünüyorum" dedi.